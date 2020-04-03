Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВМишустин дал поручения по реализации мер, предложенных Путиным

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения министерствам по реализации мер, предложенных президентом России Владимиром Путиным. Ведомства до 10 апреля должны подготовить документы для исполнения указаний главы государства.
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с чего всё началось
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал поручения
, направленные на реализацию указаний президента России, которые были даны вчера на совещании с руководителями регионов по борьбе с распространением коронавируса.
Росбалт11:42

Подробнее о событии

Мишустин утвердил новые поручения по ситуации с коронавирусом

РИА Новости11:57

Мишустин дал поручения по реализации мер, предложенных Путиным

РЕН ТВ11:24

Мишустин подписал список поручений для реализации указаний Путина по COVID-19

Известия11:36

Минфин, Минтруд, Минпромторг и другие ведомства сегодня представят меры по дополнительной поддержке бизнеса

Эхо Москвы11:31

Мишустин поручил подготовить дополнительные меры по повышению устойчивости экономики РФ

ТАСС11:25

Мишустин подписал ряд поручений Путина по борьбе с COVID-19

Газета.Ru11:37

Правительство подготовит новые меры поддержки граждан и бизнеса

Коммерсантъ09:53
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Энергетика

Раскрыты параметры сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Участники ОПЕК+ в мае - июне договорились снизить добычу нефти в общей сложности на десять млн б/c в сутки, однако для вступления сделки в силу необходимо согласия со стороны Мексики.
Газета.Ru 22:40
Экономика

ФРС США выделила $2,3 трлн для поддержки экономики страны

Федеральная резервная система (ФРС) США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила в четверг, 9 апреля, о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн.
Известия 19:25
Общество

Путин уволил главного следователя МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
РИА Новости 14:05
Энергетика

Россия согласилась сократить нефтедобычу с одним условием

Источник в Минэнерго России заявил, что страна готова сократить нефтедобычу на 14% от уровня первого квартала 2020 года, то есть 1,6 миллиона баррелей в сутки.
Русская Планета 02:12
Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и саудовским королём

RT на русском 19:26
Единоборства

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Коммерсантъ 18:58
Экономика

МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 08:26
Энергетика

Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+

На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.
Рамблер 15:45
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
Политика

Сенат США потребовал отчета у ВОЗ о борьбе с коронавирусом

Как сообщает газета Politico, американский сенатор-республиканец от штата Индиана Тодд Янг вызвал главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса в комитет по иностранным делам Сената Конгресса США для дачи показаний о действиях ВОЗ для борьбы с распространением коронавируса.
Московский Комсомолец 20:20
Общество

В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

Газета.Ru 14:16
Шоу-бизнес

Лещенко отреагировал на обвинения в заражении Бабкиной коронавирусом

Переболевший коронавирусом народный артист РСФСР Лев Лещенко отреагировал на обвинения в заражении эстрадной певицы Надежды Бабкиной.
Lenta.ru 12:16
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
Коммерсантъ 07:03
Общество

Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столицу готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Lenta.ru 20:51
Здоровье

Еще 1 случай заражения коронавирусом подтвердился в Бурятии

По данным Минздрава Бурятии 10 апреля, в республике зарегистрирован 61 лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-2019.
Ариг Ус 21:19
Здоровье

Минздрав назвал пять главных симптомов коронавируса

"Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: повышение температуры тела (более 90 процентов); кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 процентах случаев; одышка (55 процентов); утомляемость (44 процента); ощущение заложенности в грудной клетке (более 20 процентов)", — говорится в рекомендациях Минздрава.
РИА Новости 05:31
Общество

Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России

Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
BFM.ru 07 апреля в 16:37
Энергетика

Бюджет впервые заработал на перечислениях нефтяных компаний

Российские нефтяные компании в марте 2020 года выплатили в бюджет 10,5 миллиардов рублей по демпферному механизму, который помогает сдерживать на внутреннем рынке цены на топливо.
Телеканал 360° 20:55
Политика

Трамп заявил о выходе США на пик распространения коронавируса

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США вышли на пик распространения коронавирусной инфекции COVID-19, и в некоторых штатах наблюдается тенденция к снижению.
RT на русском 19:59
Общество

Большинство школьников Хабаровского края уйдут на каникулы досрочно

С 27 апреля на каникулы уйдут учащиеся 7 классов – им предстоит сдать 8 проверочных работ, 8-11 классы будут продолжать дистанционное обучение, - проинформировала и.о. министра образования и науки края Виктория Хлебникова.
Хабаровский край сегодня 02:30
Экономика

Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом

Правительство в Постановлении от 02.04.2020 № 409 установило ряд мер для поддержания экономики в условиях распространения пандемии.
Время Бухгалтера 07 апреля в 07:23
Происшествия

Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу

BFM.ru 11:21
Общество

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса

"Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе консультаций с фракцией ЛДПР в Госдуме.
Российская газета вчера в 16:47
Происшествия

В Приморье у двух детей выявили коронавирус

Двое из пяти заболевших коронавирусом в Приморье, чей диагноз был подтверждён в четверг, дети, сообщает правительство региона.
РИА Новости 05:21
Происшествия

В Пятигорске задержан захвативший заложников мужчина

Мужчина, который взял в заложники женщину с детьми в Пятигорске, был задержан, в результате произошедшего никто не пострадал.
RT на русском 12:18
Общество

Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»

"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.
РИА Новости 15:56
Общество

В Башкирии стартуют тотальные проверки работающих предприятий

С 10 апреля в Башкортостане начнутся проверки соблюдения противоэпидемиологических мероприятий на работающих предприятиях.
РБК Уфа 03:40
Общество

Названа раса, наиболее подверженная летальному исходу от коронавируса

Губернатор Луизианы Джон Эдвардс в ходе брифинга заявил, что более 70% умерших от коронавируса жителей региона были афроамериканцами, при этом темнокожие составляют 33% всего населения штата.
ToDay News Ufa 03:39
Общество

Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры

Правительство России приняло решение о возврате туристам денежных сумм из средств фонда персональной ответственности туроператоров.
Российская газета вчера в 04:19
Происшествия

В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы

Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.
Вести.Ru 14:51
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