с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения министерствам по реализации мер, предложенных президентом России Владимиром Путиным. Ведомства до 10 апреля должны подготовить документы для исполнения указаний главы государства.

Энергетика Раскрыты параметры сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти Участники ОПЕК+ в мае - июне договорились снизить добычу нефти в общей сложности на десять млн б/c в сутки, однако для вступления сделки в силу необходимо согласия со стороны Мексики.

Экономика ФРС США выделила $2,3 трлн для поддержки экономики страны Федеральная резервная система (ФРС) США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила в четверг, 9 апреля, о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн.

Общество Путин уволил главного следователя МВД Романова Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.

Энергетика Россия согласилась сократить нефтедобычу с одним условием Источник в Минэнерго России заявил, что страна готова сократить нефтедобычу на 14% от уровня первого квартала 2020 года, то есть 1,6 миллиона баррелей в сутки.

Экономика МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.

Энергетика Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+ На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.

Политика МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.

Политика Сенат США потребовал отчета у ВОЗ о борьбе с коронавирусом Как сообщает газета Politico, американский сенатор-республиканец от штата Индиана Тодд Янг вызвал главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса в комитет по иностранным делам Сената Конгресса США для дачи показаний о действиях ВОЗ для борьбы с распространением коронавируса.

Здоровье Минздрав назвал пять главных симптомов коронавируса "Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: повышение температуры тела (более 90 процентов); кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 процентах случаев; одышка (55 процентов); утомляемость (44 процента); ощущение заложенности в грудной клетке (более 20 процентов)", — говорится в рекомендациях Минздрава.

Общество Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.

Энергетика Бюджет впервые заработал на перечислениях нефтяных компаний Российские нефтяные компании в марте 2020 года выплатили в бюджет 10,5 миллиардов рублей по демпферному механизму, который помогает сдерживать на внутреннем рынке цены на топливо.

Политика Трамп заявил о выходе США на пик распространения коронавируса Американский президент Дональд Трамп заявил, что США вышли на пик распространения коронавирусной инфекции COVID-19, и в некоторых штатах наблюдается тенденция к снижению.

Общество Большинство школьников Хабаровского края уйдут на каникулы досрочно С 27 апреля на каникулы уйдут учащиеся 7 классов – им предстоит сдать 8 проверочных работ, 8-11 классы будут продолжать дистанционное обучение, - проинформировала и.о. министра образования и науки края Виктория Хлебникова.

Общество Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса "Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе консультаций с фракцией ЛДПР в Госдуме.

Происшествия В Пятигорске задержан захвативший заложников мужчина Мужчина, который взял в заложники женщину с детьми в Пятигорске, был задержан, в результате произошедшего никто не пострадал.

Общество Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора» "Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.

Общество Названа раса, наиболее подверженная летальному исходу от коронавируса Губернатор Луизианы Джон Эдвардс в ходе брифинга заявил, что более 70% умерших от коронавируса жителей региона были афроамериканцами, при этом темнокожие составляют 33% всего населения штата.