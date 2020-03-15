Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом

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Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.
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В правительстве подготовили новые меры борьбы с коронавирусом

РБК07:42

Мишустин поручил Белоусову и Голиковой 16 марта предложить меры для борьбы с коронавирусом

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Мишустин поручил предложить идеи развития экономики на фоне SARS-CoV-2

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Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом

Российская газета07:28

Мишустин поручил 16 марта доложить о предложениях в связи с коронавирусом

ТАСС07:19

Мишустин поручил доложить ему о предложениях по развитию экономики

RT на русском07:34
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Если в отдельных магазинах «локально обнаружится пустая полка», то это не связано с недостатком товаров, а зависит от особенностей процесса их выкладки, сообщили РБК в Минпромторге.
РБК 11:57
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Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
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В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
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Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
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«Главный врун в мире»: Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой

По словам музыканта, решение сотрудничать с Наргиз стало его самой главной ошибкой.
РИА Новости 08:21
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Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите

Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
REGNUM 10:59
Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
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Школьница растерзала брата и написала его кровью послание матери

В германском Детмольде 15-летняя школьница зарезала своего трехлетнего сводного брата, после чего написала его кровью на стене послание для матери, которой не было дома.
Вести.Ru 10:33
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В Роспотребнадзоре рассказали, как еще может передаваться коронавирус

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).
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На матче РПЛ болельщики вывесили баннер, посвященный Терешковой

Фото: Кадр из трансляции телеканала "Матч Премьер" На матче 22-го тура РПЛ, в котором тульский "Арсенал" принимал казанский "Рубин", был вывешен баннер с обращением в адрес первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
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Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»

Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
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Кравчук «набросился» на Геращенко в эфире

Rusvesna.su вчера в 08:03
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Самойлова впервые прокомментировала скандал с Джиганом

Модель Оксана Самойлова впервые высказалась о конфликте со своим супругом Джиганом.
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У четверых кузбассовцев тесты не подтвердили коронавирус

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РЖД отменили поезда в Украину, Молдавию и Латвию из-за коронавируса

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Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
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Власти Грузии приняли решение закрыть границу с Россией из-за эпидемии коронавируса.
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Эксперты предложили разработать российский налог с «цифровой» выручки

«Нужно продолжать работать с ОЭСР, но параллельно прорабатывать российский налог с выручки от оказания цифровых услуг, связанных с российскими пользователями», – рекомендует руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.
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«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 12 европейских городов

Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.
РБК 12:17
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Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменили в момент старта

Запуск ракеты Falcon 9, которая должна была стартовать в воскресенье во Флориде с интернет-спутниками Starlink, отменен в момент старта, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
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Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
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Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку

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В Чили нашли редкий советский микроавтобус

В Чили обнаружили редчайшую модель советского микроавтобуса РАФ-977 первой серии выпуска, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 22:36
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Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Российская газета 00:38
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Прорыв в создании лекарства от коронавируса совершили в Нидерландах

Как сообщает ToDay News Ufa, в ходе своих изысканий ученым удалось найти антитело, которое блокирует инфекцию COVID-19.
ToDay News Ufa 03:57
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