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Происшествия На Ставрополье увеличилось до 11 число заразившихся коронавирусом Ставрополь, 2 апреля 2020, 11:35 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 11 человек.

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