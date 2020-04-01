Экономика
РБКМишустин исключил обложение новым налогом зарплатных счетов в банках
«Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налога», — заявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам (цитата по телеканалу «Россия 24»).
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Мишустин: новый налог с процентов по вкладам не связан с ситуацией в экономике
Коммерсантъ31 марта в 07:04
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Ульяновск, 2 апреля 2020, 11:09 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту хищения средств участников долевого строительства, размер ущерба превышает 72 млн рублей.
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"В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.
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Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
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В Минздраве РФ запустили систему учета информации о новых заболевших коронавирусом, людей с признаками инфекции или пневмонии, а также о лицах, с ними контактировавших.
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Очевидцев нападения на Лубянке уволили из органов
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