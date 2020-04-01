Экономика

РБКРБКМишустин исключил обложение новым налогом зарплатных счетов в банках

«Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налога», — заявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам (цитата по телеканалу «Россия 24»).
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