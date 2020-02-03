Здоровье

ИнтерфаксИнтерфаксМишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом

В России приняты все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин; он также сообщил, что находящиеся в РФ иностранцы, у которых выявили новую инфекцию, могут быть депортированы из страны.
Читать в источнике
Комментировать794

Подробнее о событии

Мишустин заявил, что из России могут депортировать иностранцев с коронавирусом

ТАСС03:04

В России приняли план по борьбе с распространением коронавируса

RT на русском03:58

Мишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом

Интерфакс02:36

Зараженных коронавирусом иностранцев будут высылать из России

Коммерсантъ02:39

Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом

Lenta.ru02:22

Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России

РИА Новости03:18

Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

РБК02:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 07:46, Ашберн
Политика

В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Общество

В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
РИА Новости 05:35
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
RT на русском 07:12
Происшествия

Меру пресечения для боксера Кушиташвили изберет военный суд

Георгий Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков.
ТАСС вчера в 09:45
Армия и оружие

Турция проигнорировала совместное патрулирование с РФ в Сирии

3 февраля на севере Сирии в районе пограничного города Кобани должно было состояться совместное российско-турецкое патрулирование местности.
Российский Диалог 05:17
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Политика

Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «слава Украине»

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине".
Газета.Ru 07:09
Политика

Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.
Lenta.ru 07:02
Спорт

Трёхкратный чемпион мира по борьбе Махов уличён в употреблении допинга

Pravda.Ru 06:58
Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Известия вчера в 21:14
Гаджеты

Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip показали на видео

Компания Samsung недавно выпустила на рынок складной смартфон Galaxy Fold, а теперь готовит новую модель Galaxy Z Flip.
Игромания.ру вчера в 14:26
Музыка

Названы новые претенденты на участие в «Евровидении-2020» от России

REGNUM 06:24
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Председателя Керченского городского совета Маю Хужину отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников.
РИА Новости 02:33
Происшествия

Замначальника управления угрозыска МВД арестовали по делу о взятке

Пресненский суд Москвы арестовал Евгения Кузина — заместителя начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс ГУ УР МВД, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 31 января в 14:25
Общество

МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве

В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.
РИА Новости 07:29
Космос

Maxar разработает для NASA робототехническую систему для спутников

Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт с компанией Maxar Technologies Inc на разработку робототехнической системы для выполнения операций на космических аппаратах.
REGNUM вчера в 02:40
Происшествия

Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери

В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП.
Вести.Ru 05:59
Экономика

Дедолларизация экспорта из России в Китай приостановилась

Евро действительно остается основной валютой для российского экспорта в эту страну: его доля в третьем квартале 2019 года составила 45,1% (для сравнения, в Европу — 33,3%).
Коммерсантъ 00:44
Энергетика

«Газпром» заплатил за транзит через Украину по двойному тарифу

Поскольку в новом транзитном соглашении, вступившем в силу с 1 января, прописан принцип «качай или плати», российская компания фактически заплатила по двойному тарифу за поставленный газ.
Lenta.ru 06:10
Технологии

Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов

Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
UfacityNews.ru вчера в 14:08
Политика

Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

RT на русском 06:34
Наука

Ученые из России выявили механизм, влияющий на деление раковых клеток

МедиаПоток вчера в 06:09
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Что происходит вчера в 11:13
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Армия и оружие

Танк «Армата» может пойти на экспорт

Новейший российский танк «Армата» в будущем может пойти на экспорт.
ТК Звезда 02:42
Общество

Дочь Джонни Деппа вышла на публику без нижнего белья

Американская актриса и модель, дочь актера Джонни Деппа Лили-Роуз Депп появилась на публике в прозрачном платье.
МИР 24 06:47
Шоу-бизнес

Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Народные новости вчера в 16:32
Происшествия

Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии

Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
РИА Новости 04:15
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 презентуют за день до анонса Samsung Galaxy S20

Letnews.ru 02:15
Происшествия

РБК: СКР выявил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве

СКР по Москве возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст 159 УК). Общий ущерб предположительно равен 532,4 тыс. руб.
Коммерсантъ 07:33
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное