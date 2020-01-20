Политика
Политика СегодняМишустин еще не представил Путину новый состав правительства
Глава правительства России Михаил Мишустин еще не представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав Кабинета министров. Об этом в понедельник, 20 января, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Мишустин пока не доложил главе государства о структуре нового правительства.
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Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ
В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Общество
Россия согласилась заплатить Белоруссии за грязную нефть
Россия согласилась заплатить Белоруссии за грязную нефть: стороны достигли соглашения.
Армия и оружие
Не менее 60 военных стали жертвами ракетного обстрела казармы в Йемене
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправках к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Футбол
ЦСКА предложит 6 миллионов евро за словака Боженика
По информации от спортивного директора «Жилины», ранее московский клуб предлагал за Боженика пять миллионов евро, а клуб на тот момент готов был отпустить за эту сумму форварда.
Здоровье
Число заболевших пневмонией в Китае увеличилось до 217 человек
Политика
Зеленский назвал условие своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Происшествия
Следователи возбудили дело в связи с беременностью 13-летней школьницы
В Красноярском крае возбудили уголовное дело в связи с беременностью 13-летней школьницы.
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Экономика
МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%.
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Культура
Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги
Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
Происшествия
В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле
Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
Шоу-бизнес
Сын Ксении Собчак Платон признался, что больше не хочет жить в Москве
В кадре мальчик признался, что больше не хочет жить в Москве.
Политика
Путин приехал в Берлин на конференцию по Ливии
Политика
Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев принёс извинения за свои высказывания, касающиеся работы представителей СМИ.
Армия и оружие
Американские военные заблокировали военный патруль РФ в Сирии
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Армия и оружие
Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
Политика
Кадыров опроверг информацию об уходе с поста главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию СМИ о возможном переходе на другую работу с поста главы республики.
Недвижимость
Этажность домов растет, площадь квартир падает
Средняя площадь квартир и апартаментов, введенных в эксплуатацию в 2010–2019 годах, составила 58,9 кв. м, сократившись на 22% относительно показателя предыдущего десятилетия (75,2 кв. м), говорится в исследовании ЦИАН.
Единоборства
Макгрегор нокаутировал Серроне на UFC 246
Экс-чемпион очень быстро нокаутировал американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246.
Шоу-бизнес
Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards
Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Экономика
Консорциум с участием «Ростеха» построит мост через реку Лену в Якутии
Власти Якутии определили концессионера проекта строительства первого моста через реку Лену.