Политика

Политика СегодняПолитика СегодняМишустин еще не представил Путину новый состав правительства

Глава правительства России Михаил Мишустин еще не представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав Кабинета министров. Об этом в понедельник, 20 января, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Мишустин пока не доложил главе государства о структуре нового правительства.
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Мишустин пока не представил Путину доклад о структуре нового кабмина

РБК06:33

Песков заявил, что Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства

ТАСС06:03

Мишустин не докладывал Путину о структуре и составе правительства

РИА Новости06:21

Песков: Мишустин пока не представил Путину состав нового правительства

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Lenta.ru06:06

Песков: Мишустин пока не представил Путину структуру нового правительства

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