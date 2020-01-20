Глава правительства России Михаил Мишустин еще не представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав Кабинета министров. Об этом в понедельник, 20 января, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Мишустин пока не доложил главе государства о структуре нового правительства.

Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства

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