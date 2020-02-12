Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, на которой обсудил с ним покупку акций правительством, а также будущее кредитной организации. Глава правительства выразил надежду, что Сбербанк станет еще удобнее для вкладчиков-россиян.

Армия и оружие Страны блока НАТО усилят военную миссию в Ираке Министры обороны стран — членов военного блока НАТО договорились о том, что военная миссия альянса в Ираке будет усилена при координации с Багдадом.

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Политика Филиппины сообщили США о расторжении военного договора "Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.

Авто Родстер Aston Martin Vantage оснастили самой быстрой крышей в мире Вариант со складным мягким верхом всего на 60 килограммов тяжелее закрытой машины и оборудован самым быстрым складным механизмом в мире: крыша убирается за 6,7 секунды, а поднимается за 6,8 секунды.

Здоровье На Урале женщина 327 раз звонила в поликлинику для вызова врача Как сообщает РИА Новости, депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова опубликовала на своей странице в Facebook скриншот с мобильного телефона жительницы города Златоуста, которая 327 раз пыталась дозвониться в поликлинику, чтобы вызвать на дом детского врача.

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Здоровье Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.