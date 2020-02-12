Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМишустин и Греф обсудили продажу акций Сбербанка

Правительство купит 50 процентов плюс одну акцию Сбербанка у ЦБ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Инвестиционный мир эту новость вторника воспринял позитивно, рассказал Греф - обыкновенные акции банка выросли почти на один процент, привилегированные - более чем на два.
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