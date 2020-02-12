Экономика
ИзвестияМишустин рассказал о будущем технологий Сбербанка
«Очень хорошо, что электронные сервисы, технологии, которыми сегодня обладает банк, будут применяться для упрощения жизни наших людей», — цитирует его ТАСС. Премьер выразил надежду, что государство и Сбербанк совместно отработают технологии.
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с чего всё началось
«Мы полностью согласовали план действий, который в короткий период времени взаимодействия с правительством и Центральным банком должен обеспечить фактическую передачу акций под контроль правительства и формирование новых органов управления до годового собрания акционеров»,— сказал господин Греф (цитата по сайту правительства).Коммерсантъвчера в 08:58
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Мишустин и Греф обсудили покупку правительством контрольного пакета акций Сбербанка
Коммерсантъвчера в 08:58
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Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Кино
«А вы думали, что нужно только изменить ему зубы» — критики недовольны «Соником в кино»
Политика
В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым
Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Происшествия
СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Экономика
«Газпром» назвал крупнейших должников за газ в регионах
«Газпром межрегионгаз» обнародовал список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января этого года.
Политика
За два года уровень доверия к Путину упал почти в два раза
Глава государства занял первое место, но по сравнению с ноябрём 2017 года уровень доверия к нему упал в два раза.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Футбол
«Манчестер Сити» начал подготовку к матчу с «Реалом»
Первая встреча между "Реалом" и "Манчестер Сити" пройдет в Мадриде, 27 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о расширении стадиона в Ливерпуле.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта
Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Будапешта от фашистской Германии.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Происшествия
В аварии под Псковом погибли восемь украинцев
В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Общество
Умер легендарный разведчик Алексей Ботян
10 мая 2007 г. указом президента России полковнику в отставке Алексею Ботяну за операцию по спасению Кракова было присвоено звание Героя России.
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ранее в феврале в правительстве Мишустина назвали преступлением текущий уровень ставок по ипотеке в России.
Общество
В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»
Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Общество
Выставку мобильной индустрии MWC 2020 отменили из-за коронавируса
Организаторы одной из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 (GSM World Congress, MWC или 3GSM) решили отменить её из-за коронавируса.
Происшествия
Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли
"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Авто
Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки
По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley.
Общество
В Калининграде отказываются убирать камеру из кабинета гинеколога
Жительница Калининграда обратилась в региональный Минздрав и прокуратуру с требованием убрать видеокамеру из кабинета УЗИ городской женской консультации.
Футбол
Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции
Российского полузащитника футбольного клуба "Монако" Александра Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции.
Биатлон
Это интервью Александра Логинова раскрыло его по-новому. Душевно рассказал о рыбалке на щуку, земледелии и отношении к бургерам
Логинов чаще улыбается, бьет краба Фуркаду на награждении в Оберхофе и дает интервью.
Политика
В Кремле рассказали о последствиях русофобской политики на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что русофобия на Украине в течение последних нескольких лет была возведена в ранг внутренней государственной политики.
Политика
Киев планирует провести перепись населения в Донбассе и Крыму с помощью спутника
Украина обсудила с ООН возможность проведения переписи населения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму с помощью спутниковой съемки.
Футбол
Бийол рассказал о самом большом потрясении за полтора года в России
Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол рассказал о том, что его поразило за время пребывания в России, передает "Чемпионат.com".