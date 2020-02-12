Экономика

ИзвестияИзвестияМишустин рассказал о будущем технологий Сбербанка

«Очень хорошо, что электронные сервисы, технологии, которыми сегодня обладает банк, будут применяться для упрощения жизни наших людей», — цитирует его ТАСС. Премьер выразил надежду, что государство и Сбербанк совместно отработают технологии.
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с чего всё началось
«Мы полностью согласовали план действий, который в короткий период времени взаимодействия с правительством и Центральным банком должен обеспечить фактическую передачу акций под контроль правительства и формирование новых органов управления до годового собрания акционеров»,— сказал господин Греф (цитата по сайту правительства
).
Коммерсантъвчера в 08:58

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Мишустин обсудил с Грефом доступность ипотечных кредитов

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Мишустин и Греф обсудили покупку правительством контрольного пакета акций Сбербанка

Коммерсантъвчера в 08:58
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Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия вчера в 16:03
Кино

«А вы думали, что нужно только изменить ему зубы» — критики недовольны «Соником в кино»

CyberSport.ru 03:09
Политика

В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым

Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 04:15
Происшествия

СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области

RT на русском 02:15
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Экономика

«Газпром» назвал крупнейших должников за газ в регионах

«Газпром межрегионгаз» обнародовал список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января этого года.
Коммерсантъ вчера в 21:58
Политика

За два года уровень доверия к Путину упал почти в два раза

Глава государства занял первое место, но по сравнению с ноябрём 2017 года уровень доверия к нему упал в два раза.
МордовМедиа вчера в 02:27
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
РБК вчера в 09:54
Футбол

«Манчестер Сити» начал подготовку к матчу с «Реалом»

Первая встреча между "Реалом" и "Манчестер Сити" пройдет в Мадриде, 27 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о расширении стадиона в Ливерпуле.
ГЛАС.RU 01:20
Происшествия

Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.
Lenta.ru вчера в 11:01
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия вчера в 11:13
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта

Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Будапешта от фашистской Германии.
РИА Новости вчера в 16:56
Политика

Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия

В аварии под Псковом погибли восемь украинцев

В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru вчера в 19:51
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
Общество

Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

10 мая 2007 г. указом президента России полковнику в отставке Алексею Ботяну за операцию по спасению Кракова было присвоено звание Героя России.
Ведомости 00:56
Экономика

Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Ранее в феврале в правительстве Мишустина назвали преступлением текущий уровень ставок по ипотеке в России.
Lenta.ru 03:58
Общество

В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Газета.Ru 04:09
Общество

Выставку мобильной индустрии MWC 2020 отменили из-за коронавируса

Организаторы одной из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 (GSM World Congress, MWC или 3GSM) решили отменить её из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 16:59
Происшествия

Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Вести.Ru 03:27
Авто

Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки

По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley.
Motor вчера в 09:22
Общество

В Калининграде отказываются убирать камеру из кабинета гинеколога

Жительница Калининграда обратилась в региональный Минздрав и прокуратуру с требованием убрать видеокамеру из кабинета УЗИ городской женской консультации.
ForPost 03:27
Футбол

Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции

Российского полузащитника футбольного клуба "Монако" Александра Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции.
Газета.Ru вчера в 23:32
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Интерфакс 01:17
Биатлон

Это интервью Александра Логинова раскрыло его по-новому. Душевно рассказал о рыбалке на щуку, земледелии и отношении к бургерам

Логинов чаще улыбается, бьет краба Фуркаду на награждении в Оберхофе и дает интервью.
Sports.ru 02:12
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В Кремле рассказали о последствиях русофобской политики на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что русофобия на Украине в течение последних нескольких лет была возведена в ранг внутренней государственной политики.
RT на русском 04:55
Политика

Киев планирует провести перепись населения в Донбассе и Крыму с помощью спутника

Украина обсудила с ООН возможность проведения переписи населения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму с помощью спутниковой съемки.
ТАСС 04:45
Футбол

Бийол рассказал о самом большом потрясении за полтора года в России

Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол рассказал о том, что его поразило за время пребывания в России, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 02:00
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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