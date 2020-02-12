Экономика
Lenta.ruМишустин и Греф прокомментировали продажу Сбербанка
О сделке по передаче контроля над Сбербанком от ЦБ к правительству стало известно 11 февраля.
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Мы полностью согласовали план действий, который в короткий период времени взаимодействия с правительством и Центральным банком должен обеспечить фактическую передачу акций под контроль правительства и формирование новых органов управления до годового собрания акционеров.
— Герман Греф, российский политикТАСС 07:47
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