Экономика
Lenta.ruМишустин и Греф прокомментировали продажу Сбербанка
О сделке по передаче контроля над Сбербанком от ЦБ к правительству стало известно 11 февраля.
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Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Лондоне
В Лондоне зафиксирован первый случай заболевания новым коронавирусом COVID19. Об этом сообщается в Twitter SkyNews.
Экономика
В России подешевели загородные дома и дачи
По итогам 2019 года в большинстве регионов России стали доступнее загородные дома и дачи для сезонного проживания, следует из материалов портала «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Экономика
Перевалка грузов в рижском порту сократилась на 25%
Перевалка грузов в рижском порту составила в январе около 2,1 миллиона тонн, это на 25% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, передает местное информационное агентство LETA.
Кино
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Политика
Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединить две страны
Напомним, 12 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщило, что Путин пытался убедить Лукашенко объединить Россию и Белоруссию — и это позволило бы российскому президенту продлить срок своих властных полномочий.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Политика
В сети появилось видео танцующего в ночном клубе Зеленского
Пользовательница сети опубликовала ролик, на котором запечатлен танцующий президент Украины Владимир Зеленский.
Гаджеты
«Ростех» представил защищенные компьютеры для российских предприятий
Корпорация «Ростех» представила новые компьютеры ЭЛИК на базе российских процессоров «Эльбрус».
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим Башара Асада и российских военных, которые действуют вместе с правительственной армией Сирии, в нападении на мирных жителей в Идлибе, сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ.
Происшествия
В переходе у московского метро обнаружили младенца
В подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" московского метро сотрудники метрополитена обнаружили брошенного младенца.
Единоборства
Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге
Политика
Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителя начальника экспертного управления президента РФ Татьяну Илюшникову заместителем министра экономического развития РФ, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Экономика
Число «очень богатых» людей в мире выросло на 10% за 2019 год
Число «очень богатых» людей (very-high-net-worth, VHNW) в мире за прошлый год увеличилось на 10% и достигло 2,7 млн.
Энергетика
Симонов объяснил, как и почему Казахстан пытается уклониться от поставок нефти для Минска
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров с Москвой заявил, что Казахстан сможет поставить Минску черное топливо, если Россия согласится с этим.
Политика
Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.
Происшествия
В петербургском торговом центре молодые люди подрались с охраной
Сотрудники охраны ТРЦ "Галерея" задержали молодых людей и отвели на охранный пункт для выяснения обстоятельств инцидента.
Политика
Вода для Крыма пойдет в обход Донбасса
Возмутителем спокойствия стал глава крупнейшей в Верховной раде Украины фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, допустивший возможность возобновления поставок днепровской воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу со стороны России.
Спорт
Самуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допинге
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своих соотечественников.
Общество
Мобильный всемирный конгресс отменили из-за коронавируса
Организатор Мобильного всемирного конгресса (Mobile World Congress, MWC) GSMA (Объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи) принял решение отменить мобильный всемирный конгресс в связи с эпидемией коронавируса.
Футбол
Кардозу может перейти из «Динамо» в «Тамбов»
Футбол
Кокорин провел встречу с президентом «Сочи»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин провел встречу с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом, сообщает Sport24.
Политика
Семь пожизненных сенаторов могут появиться в Совфеде
Согласно поправкам в Конституцию, в Совете Федерации могут появиться семь пожизненных сенаторов, которые должны вывести на новый уровень принципы обратной связи с народом, пишет "Российская газета".
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине и осталась в восторге от питания в российских учебных заведениях.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Футбол
Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом
Здоровье
ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с распространением коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил о «стабилизации» ситуации с выявлением новых случаев заражения коронавирусом в Китае.