Экономика
РИА НовостиМишустин и Греф обсудили продажу Сбербанка
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, на которой обсудил с ним покупку акций правительством, а также будущее кредитной организации. Глава правительства выразил надежду, что Сбербанк станет еще удобнее для вкладчиков-россиян.
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с чего всё началось
«Мы полностью согласовали план действий, который в короткий период времени взаимодействия с правительством и Центральным банком должен обеспечить фактическую передачу акций под контроль правительства и формирование новых органов управления до годового собрания акционеров»,— сказал господин Греф (цитата по сайту правительства).Коммерсантъ08:58
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