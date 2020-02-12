с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, на которой обсудил с ним покупку акций правительством, а также будущее кредитной организации. Глава правительства выразил надежду, что Сбербанк станет еще удобнее для вкладчиков-россиян.

Общество Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети» Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.

Армия и оружие Министры обороны НАТО обсудят вызовы, брошенные новыми ракетами России В преддверии двухдневной встречи генеральный секретарь Йенс Столтенберг обозначил темы для обсуждения, включая то, что еще НАТО может сделать для укрепления стабильности на Ближнем Востоке, поддержку Альянсом Афганистана и вызовы, создаваемые ракетными системами России.

Общество В Калининграде объяснили установку видеокамер в кабинетах гинекологов Во вторник жительница Калининграда Екатерина Серебренникова рассказала РИА Новости, что обратилась в региональный минздрав и прокуратуру, так как в кабинете УЗИ в женской консультации напротив кушетки для пациентов установлена видеокамера, которую она заметила во время приема.

Авто Санкции подняли российский автопром Экспорт легковых автомобилей в 2019 году превысил досанкционный уровень 2013—2014 годов в деньгах, несмотря на девальвацию рубля.

Происшествия Младенца нашли около станции метро в Москве В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.

Происшествия Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.

Политика Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.

Киберспорт NAVI прошли на мейджор ESL One Los Angeles NAVI всухую победила HellRaisers в матче за выход на ESL One Los Angeles. «Рожденные побеждать» прошли на мейджор с первого места.