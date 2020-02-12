Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин и Греф обсудили продажу Сбербанка

Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, на которой обсудил с ним покупку акций правительством, а также будущее кредитной организации. Глава правительства выразил надежду, что Сбербанк станет еще удобнее для вкладчиков-россиян.
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с чего всё началось
«Мы полностью согласовали план действий, который в короткий период времени взаимодействия с правительством и Центральным банком должен обеспечить фактическую передачу акций под контроль правительства и формирование новых органов управления до годового собрания акционеров»,— сказал господин Греф (цитата по сайту правительства
).
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