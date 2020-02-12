Экономика

Lenta.ruLenta.ruМишустин и Греф прокомментировали продажу Сбербанка

О сделке по передаче контроля над Сбербанком от ЦБ к правительству стало известно 11 февраля.
Читать в источнике
Комментировать748
с чего всё началось
«Мы полностью согласовали план действий, который в короткий период времени взаимодействия с правительством и Центральным банком должен обеспечить фактическую передачу акций под контроль правительства и формирование новых органов управления до годового собрания акционеров»,— сказал господин Греф (цитата по сайту правительства
).
Коммерсантъ08:58

Подробнее о событии

Правительство на заседании обсудит законопроект о передаче ЦБ акций Сбербанка

ТАСС16:03

Эффектный ход: почему Центробанк решил избавиться от Сбербанка

Московский Комсомолец12:44

Мишустин сообщил о планах государства применять технологии Сбербанка

РБК09:41

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

RT на русском08:08

Мишустин рассказал о будущем технологий Сбербанка

Известия08:06

Правительство одобрило решение о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Интерфакс07:53

Мишустин и Греф обсудили продажу Сбербанка

РИА Новости11:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 18:37, Ашберн
Общество

Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии

Газета.Ru 15:48
Происшествия

Уголовное дело «вора в законе» Тахи направлено в суд в Чите

Прокуратура направила для рассмотрения в Забайкальский краевой суд в Чите дело «вора в законе» Георгия Углавы по прозвищу Тахи.
Zabnews.ru 04:22
Общество

112-летний японец признан старейшим мужчиной в мире

112-летний житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабе был официально признан старейшим из ныне живущих мужчин в мире.
Повестка дня 11:43
Армия и оружие

Кремль ответил Эрдогану на обвинения в атаках на гражданских в Идлибе

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о нападении сирийских и российских военных якобы на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
REGNUM 10:38
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости 15:51
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия 16:03
Игры

В People Can Fly не работают создатели Bulletstorm и Painkiller

Адриан Хмеляж, геймдизайнер Painkiller и Bulletstorm, после свежего трейлера Outriders от People Can Fly заявил, что в студии не осталось создателей тех самых Painkiller и Bulletstorm.
Игромания.ру 09:10
Общество

Дженнифер Энистон снялась в куртке на голое тело для обложки журнала

Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Interview.
Lenta.ru 02:13
Хоккей

ESPN признал шайбу Овечкина лучшей в истории НХЛ

РБК 13:13
Кино

В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru 06:43
Армия и оружие

Пентагон включил Россию и Китай в число угроз США в Африке

ТАСС 15:19
Армия и оружие

Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США

Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США. Соответствующую запись разместило Посольство России в Анкаре в Twitter.
Lenta.ru 17:11
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Вести.Ru вчера в 05:12
Теннис

Медведев покинул турнир в Роттердаме после первого круга

Первая ракетка турнира в Роттердаме Даниил Медведев потерпел поражение от канадца Вашека Поспишила в первом круге.
Матч ТВ 14:52
Космос

Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС

РИА Новости 17:10
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Космос

Космический телескоп CHEOPS делает первые снимки

AstroNews.ru 10 февраля в 10:21
Наука

Специализированный жаргон и терминология убивают интерес людей к науке и политике

Новое исследование, опубликованное в Journal of Language and Social Psychology, показало, что люди, которые читали научно-технические материалы, переполненные профессиональной терминологией, чувствовали себя менее осведомленными в научных вопросах и слишком низкоквалифицированными для того, чтобы обсуждать подобные темы.
Naked Science 12:21
Общество

На пляже Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского зверя

На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили останки загадочного морского существа, выброшенные на пляж ураганом «Сиара».
Известия 08:33
Кино

Перенесенный из-за стрельбы в США триллер «Охота» выйдет в марте

Скандальный триллер "Охота", подвергшийся критике президента США Дональда Трампа, выйдет в американский прокат 13 марта.
Газета.Ru 12:36
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском 14:20
Здоровье

Мать звонила в детскую поликлинику 327 раз, чтобы вызвать врача

РЕН ТВ 08:38
Футбол

«Ювентус» заключил новую сделку с компанией Allianz на 103 млн евро

Благодаря достигнутым договорённостям, клуб пополнит свою казну на 103,1 млн евро.
Metaratings 13:59
Футбол

Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой

Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Газета.Ru 17:35
Происшествия

Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174

Еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess заболели новым типом коронавируса, говорится в сообщении министерства здравоохранения, которое находится в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:19
Биатлон

Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
Pravda.Ru 02:13
Политика

Берни Сандерс стал победителем праймериз в Нью-Гэмпшире

Третьим в списке стал «мэр Пит», который опередил сенатора Элизабет Уоррен, сообщает телеграм-канал «Мейстер» При этом Сандерс не является членом Демократической партии.
Rostov gazeta 07:41
Автоспорт

Команда «Ред Булл» показала изображения нового болида

Команда "Формулы-1" "Ред Булл" на своем официальном сайте показала компьютерные изображения нового болида, который будет участвовать в гонках предстоящего сезона.
РИА Новости 05:39
Политика

Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии

Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии, которую утвердил Совбез ООН.
Lenta.ru 17:56
Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер ждет первенца от Джо Джонаса

23-летняя звезда «Игры престолов» Софи Тернер подарит первенца 30-летнему музыканту Джо Джонасу, сообщили СМИ.
WMJ.ru 13:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное