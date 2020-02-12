с чего всё началось

О сделке по передаче контроля над Сбербанком от ЦБ к правительству стало известно 11 февраля.

Общество 112-летний японец признан старейшим мужчиной в мире 112-летний житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабе был официально признан старейшим из ныне живущих мужчин в мире.

Армия и оружие Кремль ответил Эрдогану на обвинения в атаках на гражданских в Идлибе Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о нападении сирийских и российских военных якобы на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.

Общество В России предложили запретить шуметь днем В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.

Игры В People Can Fly не работают создатели Bulletstorm и Painkiller Адриан Хмеляж, геймдизайнер Painkiller и Bulletstorm, после свежего трейлера Outriders от People Can Fly заявил, что в студии не осталось создателей тех самых Painkiller и Bulletstorm.

Кино В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов» В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.

Происшествия Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.

Наука Специализированный жаргон и терминология убивают интерес людей к науке и политике Новое исследование, опубликованное в Journal of Language and Social Psychology, показало, что люди, которые читали научно-технические материалы, переполненные профессиональной терминологией, чувствовали себя менее осведомленными в научных вопросах и слишком низкоквалифицированными для того, чтобы обсуждать подобные темы.

Происшествия Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174 Еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess заболели новым типом коронавируса, говорится в сообщении министерства здравоохранения, которое находится в распоряжении РИА Новости.