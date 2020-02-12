Экономика
RT на русскомМишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
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Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
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В кинотеатре «Октябрь» на премьере фильма «Лёд-2» Примадонна появилась в молодёжной одежде.
Общество
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Политика
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Как напоминает Znak.com, икона с ликом Путина продается в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
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В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР
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Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее. По данным Telegram-канала Baza, героиню видео зовут Яна Данькова.
Общество
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Семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума смогут получить пособие по уходу за ребенком от трех до семи лет, подав соответствующее заявление.
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Жителя Керчи насмерть придавило упавшее во время бури дерево
Житель Керчи получил смертельные травмы, когда на него во время бури упало дерево.
Авто
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Чешская компания анонсировала имя новой экологичной модели, разработанной на базе электрической платформы MEB от VW Group.
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Футбол
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В матче раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА киевское «Динамо» уступило «Динамо» из Загреба в серии пенальти.
Общество
Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»
Директору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову предъявили обвинение по делу о фильме «Он вам не Димон».
Общество
ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра
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Кино
Смотрим трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер»
Режиссер Уэс Андерсон задумал фильм «Французский диспетчер» как любовное признание журналистике.