Экономика

Lenta.ruLenta.ruМишустин и Греф прокомментировали продажу Сбербанка

О сделке по передаче контроля над Сбербанком от ЦБ к правительству стало известно 11 февраля.
Читать в источнике
Комментировать766

Подробнее о событии

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

РИА Новости11:01

Мишустин сообщил о планах государства применять технологии Сбербанка

РБК09:41

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

RT на русском08:08

Мишустин рассказал о будущем технологий Сбербанка

Известия08:06

Правительство одобрило решение о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Интерфакс07:53

Мишустин и Греф обсудили покупку правительством контрольного пакета акций Сбербанка

Коммерсантъ08:58

Кабмин получит контроль над пакетом акций Сбербанка до годового собрания акционеров

ТАСС07:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 20:07, Ашберн
Хоккей

Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенес сердечный приступ

Канадский защитник "Сент-Луиса" Джей Боумистер, которому стало плохо во время матча регулярного чемпионата НХЛ с "Анахаймом", перенес сердечный приступ, сообщил генеральный менеджер "Блюз" Даг Армстронг.
Российская газета 02:40
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Повестка дня 03:03
Технологии

«Глонасс» рассказал, когда в России появятся «умные» дороги

Система "умных" дорог в России может появиться в ближайшие 2-3 года, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет", пресс-секретаря партнерства "Глонасс" Ярослава Федосеева.
Газета.Ru 19:25
Политика

Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Вести.Ru 10:40
Культура

Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали

Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
ToDay News Ufa 04:22
Политика

Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра

Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
RT на русском 12:12
Футбол

ЦСКА может купить футболиста «Крузейро» Кака за €4 млн

Российский футбольный клуб ЦСКА может приобрести защитника бразильской команды "Крузейро" Кака за €4 млн.
ТАСС Спорт 10 февраля в 15:33
Происшествия

Под Псковом в ДТП погибли восемь человек

На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Газета.Ru 18:52
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan вышел на тесты

Автоновости дня вчера в 07:31
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru 13:54
Интернет

Число пользователей WhatsApp достигло двух миллиардов

В администрации WhatsApp отметили, что мессенджер уделяет большое внимание защите информации и использует сквозное шифрование данных.
Говорит Москва 12:00
Футбол

Футболист Тарасов оправдался за публикацию с шуткой про коронавирус

Вечерняя Москва 14:27
Армия и оружие

Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Будапешта

РБК 16:34
Армия и оружие

Минобороны РФ опубликовало видео движения турецкой техники в Идлибе

ФАН 14:09
Авто

Новый Kia Mohave обзаведется VIP-версией в России

На Kia Mohave ОТТС был оформлен в конце прошлого года, когда была зарегистрирована семиместная версия корейского внедорожника.
Tvoe-avto.com 15:25
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 оснастят экраном мечты

Как сообщает ToDay News Ufa, в своем аккаунте Weibo Лей Цзюнь, генеральный директор Xiaomi, выложил первую информацию об экранах смартфонов модельного ряда Mi 10.
ToDay News Ufa 08:34
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия 11:13
Общество

В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога

Жительница Калининграда Екатерина Серебренникова обратилась в региональный минздрав и прокуратуру из-за того, что в кабинете УЗИ в женской консультации установлена видеокамера.
РИА Новости вчера в 10:21
Кино

Walt DIsney снимет продолжение фильма «Дорогая, я уменьшил детей»

Студия Walt DIsney запускает в производство продолжение фантастического фильма "Дорогая, я уменьшил детей".
Kinonews.ru 15:17
Шоу-бизнес

Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Gazeta.SPb 13:20
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство

Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Что происходит 13:33
Энергетика

В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС

Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Известия 05:32
Армия и оружие

В России разрабатывается оружие против гиперзвуковых ракет

Отмечается, что Министерство обороны России приняло решение разработать для истребителей МиГ-31 и перспективного МиГ-41 многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата, способный поражать гиперзвуковые боеприпасы.
ФАН вчера в 20:13
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
РБК 09:54
Происшествия

Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым

Пропавший при пожаре на шахте в Кировске Мурманской области горнорабочий найден живым, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 13:32
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Армия и оружие

Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США

Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США. Соответствующую запись разместило Посольство России в Анкаре в Twitter.
Lenta.ru 17:11
Космос

Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС

РИА Новости 17:10
Хоккей

Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Lenta.ru 12:42
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон приняла участие в смелой фотосессии

На обложке Энистон позирует в кожаной куртке на голое тело и черных трусах с высокой талией. На всех снимках видна идеальная фигура актрисы.
Uznayvse.ru 16:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное