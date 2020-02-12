Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

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