Экономика
RT на русскомМишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
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Здоровье
Челябинка звонила в больницу 327 раз, чтобы вызвать врача ребёнку
В Челябинской области местная жительница звонила в больницу 327 раз, чтобы вызвать врача своему ребёнку.
Хоккей
Новым президентом КХЛ станет Алексей Морозов
Алексей Морозов, являющийся двукратным чемпионом мира и серебряным призёром олимпиады, станет новым президентом КХЛ.
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Шоу-бизнес
Отношения с канадской миллионершей подтвердил Прохор Шаляпин
Свои отношения с 40-летней Татьяной певец подтвердил в интервью с журналистом одного из популярных изданий.
Общество
Трех фигурантов «дела Baring Vostok» перевели под домашний арест
Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест трех фигурантов «дела Baring Vostok»: Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и Максима Владимирова.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган высказал предположение, что военнослужащие России и Сирии наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям.
Политика
Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
Происшествия
СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами
Общество
Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по «делу Сети»
Российские ученые и научные журналисты считают «дело Сети» (запрещенная в России террористическая организация) «целиком сфабрикованным».
Общество
В Шотландии ураган Кьяра вынес на берег скелет загадочного существа
На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского существа. Его вынесло на сушу в результате урагана Кьяра.
Происшествия
Инцидент с девушкой в нижнем белье в ТЦ проверит нижегородская полиция
По факту публикации видеоролика нижегородским блогером, который в торговом центре выгуливает девушку на поводке, в чёрном нижнем белье и БДСМ-маске, проверит полиция.
Экономика
Путин назвал основную задачу в экономике
Президент России Владимир Путин поручил запустить в стране новый инвестиционный цикл.
Общество
Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму
Политика
В Кремле опровергли сообщения о предложении объединиться с Белоруссией
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву».
Политика
В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Здоровье
Названы продукты, восстанавливающие работу кишечника
Технологии
МТС запустил площадку ИТ-продуктов для микробизнеса и самозанятых
МТС запустил онлайн-площадку, где клиенты могут без установки специального ПО и сторонних приложений подключить IT-сервисы для бизнеса.
Политика
Российское гражданство станет ближе для украинцев и белорусов
Упрощение схемы для украинцев и белорусов прописано в проекте разработанного в правительстве закона, который будет отправлен на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Происшествия
Волгоградец погиб при спуске с Мамаева кургана на тюбинге
Экономика
По разным причинам: премьер Украины признал подорожание услуг ЖКХ в январе
В январе жилищно-коммунальные услуги обойдутся украинцам «немножко дороже», чем в декабре прошлого года, заявил 12 февраля на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась, что ее семью оставили без жилья
Дочь известного музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная пожаловалась, что ее семья осталась без жилья — несколько лет назад мать и отчим девушки решили заложить квартиру, а теперь не могут вернуть ее назад.
Происшествия
Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Политика
Алексей Гордеев получил мандат депутата Госдумы
В среду 12 февраля Центризбирком РФ передал мандат депутата Государственной думы Алексею Гордееву, до 15 января 2020 занимавшему пост заместителя председателя российского Правительства по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии.