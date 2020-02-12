Экономика
RT на русскомМишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось
Передача контроля правительству Накануне стало известно, что Минфин РФ и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход финансового регулятора из капитала Сбербанка. Проект документа, определяющий порядок и условия продажи акций, направлен в правительство РФ.ТАСС07:47
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Политика
Кремль отреагировал на слухи о плане Путина по созданию сверхдержавы
Президент России Владимир Путин не предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить возглавляемые ими государства, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Происшествия
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн руб. Первым об этом сообщил корреспондент РБК, который находился рядом с залом заседаний.
Экономика
Минфин подтвердил рост расходов бюджета в результате выкупа Сбербанка
Покупка Минфином контрольного пакета в Сбербанке станет примером использования «креативной бухгалтерии» (creative accounting) в масштабе федерального бюджета: почти половина денег, направленных из ФНБ на выкуп акций Сбербанка у ЦБ, вернется в бюджет и частично трансформируется в бюджетные расходы.
Общество
В Шотландии ураган Кьяра вынес на берег скелет загадочного существа
На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского существа. Его вынесло на сушу в результате урагана Кьяра.
Наука
Ученые выяснили, почему вирусы летучих мышей смертельно опасны
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Экономика
Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.
Футбол
Соболев рассказал о причине срыва трансфера в английский клуб
Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев рассказал, что не смог перейти в клуб Английской премьер-лиги из-за проблем с рабочей визой.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Политика
Филиппины расторгают военный договор с США
Власти Филиппин официально уведомили США о прекращении действия соглашения о размещении американских войск и военной техники на территории страны Visiting Forces Agreement (VFA).
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Политика
Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»
Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
Происшествия
Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками
В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.
Политика
В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Общество
Долги россиян по алиментам достигли исторического рекорда
По итогам 2019 года долги россиян по алиментам составили 152 млрд рублей, это исторический рекорд, сообщают «Известия» со ссылкой на ФССП.
Происшествия
Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска
Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
Армия и оружие
Столтенберг: НАТО стремится избежать гонки вооружений с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится не допустить дорогостоящей гонки вооружений с Россией, передает ТАСС.
Армия и оружие
Американские военные попали под обстрел на блокпосте в Сирии
Американских военных обстреляли в районе блокпоста на въезде в город Камышлы в сирийском Курдистане, они открыли ответный огонь, сообщил спикер возглавляемой США коалиции, полковник Майлз Кэггинз.
Происшествия
СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Игры
EA вернула Need for Speed в руки Criterion Games
Политика
Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
Политика
Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»
Жарова в Роскомнадзоре может заменить Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, говорят все три собеседника «Ведомостей».
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот.
Авто
Компания BMW раскрыла планы на авторынок России
Дилерские центры открыли стол заказов на BMW X5 и X6 в версиях xDrive40d по цене от 5,31 млн и 6,15 млн рублей соответственно.
Игры
Activision Blizzard удалила свои игры из облачного сервиса GeForce Now
Популярные игры были удалены из хранилищ облачного сервиса GeForce Now.