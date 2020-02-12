Передача контроля правительству Накануне стало известно, что Минфин РФ и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход финансового регулятора из капитала Сбербанка. Проект документа, определяющий порядок и условия продажи акций, направлен в правительство РФ.

с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Происшествия Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн руб. Первым об этом сообщил корреспондент РБК, который находился рядом с залом заседаний.

Экономика Минфин подтвердил рост расходов бюджета в результате выкупа Сбербанка Покупка Минфином контрольного пакета в Сбербанке станет примером использования «креативной бухгалтерии» (creative accounting) в масштабе федерального бюджета: почти половина денег, направленных из ФНБ на выкуп акций Сбербанка у ЦБ, вернется в бюджет и частично трансформируется в бюджетные расходы.

Экономика Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.

Армия и оружие Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.

Политика Филиппины расторгают военный договор с США Власти Филиппин официально уведомили США о прекращении действия соглашения о размещении американских войск и военной техники на территории страны Visiting Forces Agreement (VFA).

Происшествия Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.

Политика В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Общество Долги россиян по алиментам достигли исторического рекорда По итогам 2019 года долги россиян по алиментам составили 152 млрд рублей, это исторический рекорд, сообщают «Известия» со ссылкой на ФССП.

Армия и оружие Американские военные попали под обстрел на блокпосте в Сирии Американских военных обстреляли в районе блокпоста на въезде в город Камышлы в сирийском Курдистане, они открыли ответный огонь, сообщил спикер возглавляемой США коалиции, полковник Майлз Кэггинз.

Политика Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.

Политика Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа» Жарова в Роскомнадзоре может заменить Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, говорят все три собеседника «Ведомостей».