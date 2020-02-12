Экономика
RT на русскомМишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
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Происшествия
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Игры
EA вернула Need for Speed в руки Criterion Games
Хоккей
Ветеран «Сент-Луиса» потерял сознание во время матча с «Анахаймом»
Защитнику «Сент-Луиса» стало плохо, он потерял сознание, после чего команды приняли решение не доигрывать матч.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Музыка
Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии «Полар»
На сайте сообщается, что музыкальная премия вручается оперной певице Анне Нетребко. Премию также получила Дайан Уоррен.
Армия и оружие
Россия разместит средства ПВО на базе в Киргизии
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Общество
В Москве выставили на продажу квартиру королевы Елизаветы II
По информации СМИ, британская королева владеет четырьмя квартирами в 1-м Обыденском переулке.
Политика
Опрос Gallup: Путин и Трамп сохранили лидерство по узнаваемости в мире
Известность президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина во всём мире остаётся на самом высоком уровне, говорится в результатах опроса, проведённого агентствами Gallup.
Политика
В Кремле опровергли сообщения о предложении объединиться с Белоруссией
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву».
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Футбол
Иванович: «Надеюсь, что продлю контракт с „Зенитом“»
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович рассказал о возможном продлении контракта с петербургским клубом.
Армия и оружие
МИД России обвинил Турцию в обострении ситуации в Идлибе
Москва считает причиной обострения ситуации в сирийском Идлибе невыполнение Анкарой своих обязательств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Происшествия
СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами
Происшествия
Два ребенка из России погибли при столкновении двух катеров в Таиланде
Погибло два ребенка из России — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. 22 человека получили ранения, сообщает The Phuket News.
Авто
Nissan готовит новый компактный кроссовер
Напомним, впервые о новом компактном кроссовере Nissan стало известно в конце января на пресс-конференции японской марки, тогда же показали первый тизер модели и ограничились общей информацией, уточнив, что в разработке новинки принимали участие специалисты и японского, и индийского подразделений Nissan, а первым и главным рынком для автомобиля станет Индия.
Политика
Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Общество
В Забайкалье единоросс и библиотекарь изобразили «Гитлера» на фото
Как сообщает ИА «Чита.ру», фото с подписью «Кто в теме, тот поймёт» опубликовала в Instagram якобы сама Ушакова, но после того, как тема получила широкий общественный резонанс, снимок исчез, а женщина и вовсе заявила: «Это фотошоп».
Политика
Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»
На пост руководителя «Газпром-медиа» есть и другие кандидатуры, Жаров – лишь одна из них, предупреждает федеральный чиновник.
Экономика
Центр Хруничева погасил все долги по пусковым услугам с 2011 года
Летом 2018 года Рогозин сообщил, что долги Центра превышают 100 млрд рублей.
Политика
Польша хочет видеть европейскую Россию без Крыма
Отвечая на вопрос о ситуации на Донбассе и возможной передаче Крымского полуострова в состав Украины, Щерский заявил, что Россия должна отказаться от Крыма.
Политика
На Украине предложили продать земли США для «защиты» от России
Украинский эксперт Зиновий Свереда предложил для защиты от "российской агрессии" продать компаниям из США земли на востоке Украины.
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Футбол
«Краснодар» сделал предложение «Наполи» по хавбеку Юнесу
По данным Calciomercato, "Краснодар" хочет взять в аренду полузащитника "Наполи" Амина Юнеса.
Общество
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки по использованию маткапитала
Партия «Единая Россия» внесла в Государственную думу РФ поправки, касающиеся использования средств материнского капитала.
Здоровье
В Челябинской области врача к ребёнку вызывали 327 раз
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова сообщила, что к ребёнку родители вызывали врача на дом два дня.