Экономика
RT на русскомМишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось
«Мы полностью согласовали план действий, который в короткий период времени взаимодействия с правительством и Центральным банком должен обеспечить фактическую передачу акций под контроль правительства и формирование новых органов управления до годового собрания акционеров»,— сказал господин Греф (цитата по сайту правительства).Коммерсантъ08:58
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