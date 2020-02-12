Экономика

RT на русскомRT на русскомМишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось
«Мы полностью согласовали план действий, который в короткий период времени взаимодействия с правительством и Центральным банком должен обеспечить фактическую передачу акций под контроль правительства и формирование новых органов управления до годового собрания акционеров»,— сказал господин Греф (цитата по сайту правительства
).
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