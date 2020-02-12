с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Армия и оружие Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.

Происшествия Под Псковом в ДТП погибли восемь человек На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Общество В России предложили запретить шуметь днем В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.

Общество Всемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса Организатор Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC) GSMA (Объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи) принял решение отменить мобильный всемирный конгресс в связи с эпидемией коронавируса.

Политика Рейтинг доверия Путину упал вдвое За последние два года рейтинг доверия Владимиру Путину упал почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%.

Кино В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов» В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.