Экономика
RT на русскомМишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
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Армия и оружие
Представитель ОСК Кибитов рассказал о реакции Запада на спуск ледокола «Иван Папанин»
Игры
Звездный состав Squadron 42. Видеосравнение реальных актеров и их виртуальных версий
На фанатском YouTube-канале Star Citizen France появилось видео о Squadron 42, посвящённое сравнению персонажей, задействованных в игре с реальными актерами.
Баскетбол
Баскетбольный «Зенит» уволил главного тренера Жоана Плазу
Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» расторг контракт с главным тренером Жоаном Плазой.
Политика
Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
Общество
Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.
Шоу-бизнес
Ветлицкая появилась на Big Love Show в платье за 339 тысяч
Big Love Show стал одним из первых крупных концертов, в которых Ветлицкая приняла участие после длительного перерыва.
Происшествия
В Кузбассе начальника отдела МВД обвинили в избиении задержанного
Начальник отделения полиции "Шерегеш" в Таштагольском районе подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанному.
Общество
Шарапова пришла на вечеринку «Оскара» в полупрозрачном платье
Российская теннисистка Мария Шарапова посетила вечеринку после вручения престижной кинопремии "Оскар", прошедшей в Лос-Анджелесе.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Авто
УАЗ назвал цены на автомобили 2020 года
Здоровье
Отец умершего от СМА мальчика вышел на одиночный пикет в Красноярске
Сегодня, 12 февраля, отец Захара и Добрыни Никита Рукосуев вышел на одиночный пикет на площади Революции – напротив здания краевого правительства.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 7,5 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 7 февраля, увеличились на 7,5 млн баррелей — до 442,5 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Армия и оружие
В турецкой армии зреет недовольство против Эрдогана — эксперт
Армия в Турции представляет собой весомую политическую силу, которая может представлять для президента страны Реджепа Тайипа Эрдоган определённый вызов.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Автоспорт
Команда Renault опубликовала рендеры машины R.S.20
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Происшествия
Под Псковом в ДТП погибли восемь человек
На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Футбол
Школе футболиста Головина не дошли деньги от «Монако»
Тренер училища олимпийского резерва в городе Ленинск-Кузнецкий, где воспитывался Александр Головин, рассказал о ситуации с выплатами от футбольного клуба «Монако».
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич возмутилась поисками отцов для ее детей
Актриса Анна Хилькевич отреагировала на слухи об отцах своих детей в Instagram-аккаунте.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Футбол
Головин пропустит матч «Монако» с «Дижоном»
Головин сможет принять участие в матче 25-го тура чемпионата Франции против «Монпелье», но вынужден будет пропустить игру с «Дижоном», которая намечена на 22 февраля.
Космос
Астронавт Кристина Кох вернулась на Землю с рекордом
08.02.20 Астронавт Кристина Кох вернулась на Землю. Она установила новый рекорд по пребыванию женщины на МКС, проведя в космосе 328 дней.
Экономика
МВФ рассчитывает на очень быстрое восстановление экономики Китая после вспышки коронавируса
МВФ собирает данные, чтобы всеобъемлющим образом оценить последствия китайской инфекции, при этом надеется, что восстановление экономики КНР будет происходить в виде буквы V, сообщила Георгиева.
Технологии
Linux стилизовали под несуществующую Windows 12 Lite
В сети появился сайт, выполненный в стиле эпохи Web 1.0, на котором разместили изображения и описание якобы новой операционной системы под названием Windows 12 Lite.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Кино
«Триколор» запустил девять собственных фильмовых каналов
На OTT-сервисе «Триколора» запущено вещание каналов «Родное», «Сваты» и «Солдаты».
Наука