Экономика

RT на русскомRT на русскомМишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
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Правительство одобрило решение о покупке акций Сбербанка у ЦБ

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