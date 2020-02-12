Экономика

RT на русскомRT на русскомМишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
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Правительство одобрило решение о покупке акций Сбербанка у ЦБ

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В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru вчера в 19:51
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Игромания.ру вчера в 15:07
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Специалисты из Лейпцигского научно-исследовательского института имени Гельмгольца выдвинули предположение, что использование женщинами косметики в период беременности может становиться причиной развития ожирения у их будущих детей.
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Власти Татарстана внесут в Госдуму законопроект "Об инновационных транспортных средствах", который позволит беспилотным машинам ездить по дорогам общего пользования.
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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