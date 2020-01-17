Политика

Газета.RuГазета.RuМедведев пожелал Мишустину успехов в работе

Политики поблагодарили министров за работу, а также призвали их к продолжению выполнения всех обязанностей до тех пор, пока не будет объявлен новый состав правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин встретился со своим предшественником Дмитрием Медведевым в Доме правительства.
Читать в источнике
Комментировать419
Михаил Мишустин
Хочу вас поблагодарить. Я тоже был частью правительства, которое сегодня собралось. Всех коллег знаю лично. На сегодняшний день все в соответствии с указом продолжают исполнять свои обязанности. Самое главное, нужно сосредоточиться на исполнении положений Послания президента.
— Михаил Мишустин, российский экономистРоссийский Диалог 07:04

Подробнее о событии

Новый премьер-министр России Мишустин встретился сегодня в Белом доме со своим предшественником Дмитрием Медведевым

Эхо Москвы10:00

Мишустин после встречи с Медведевым назвал главную задачу нового кабмина

РБК06:37

Мишустин и Медведев провели встречу

RT на русском05:51

После беседы с глазу на глаз Мишустин и Медведев встретились с кабмином

Вести.Ru06:11

Мишустин и Медведев встретились с членами правительства

Известия06:06

Мишустин пообещал сосредоточиться на исполнении президентского послания

Интерфакс06:19

Мишустин и Медведев встретились с членами правительства

РИА Новости05:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о самочувствии перед родами

Актуальные Новости 10:14
Политика

Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Ведомости 09:14
Политика

«Северный поток-2» будет достроен – МИД России

Трубопровод "Северный поток-2" будет достроен, выгоды от реализации этого проекта для трезвомыслящих европейцев очевидны, говорится в заявлении МИД РФ.
Вестник Кавказа 05:58
Здоровье

На Украине свиной грипп унёс жизни семи человек

Вирус типа AH1N1, известный как свиной грипп, унёс жизни семи граждан Украины. Об этом сообщает телекомпания ТСН.
Life.ru 05:57
Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово

"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Интерфакс вчера в 08:29
Политика

Мишустин высказался о пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.
Lenta.ru вчера в 02:57
Происшествия

Бывший мэр Калининграда впал в кому

Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко получил травму головы, после чего впал в кому.
Газета.Ru 08:48
Происшествия

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости 07:50
Политика

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.
РИА Новости 08:19
Футбол

Медведев подтвердил, что Исламхан находится на просмотре в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан находится на просмотре в петербургском клубе.
Sportbox.RU 06:22
Политика

Халифа Хафтар написал Путину письмо

Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
REGNUM 08:15
Происшествия

На станции метро «Войковская» в Москве мужчина упал на рельсы

На Замоскворецкой линии московского метро на пути перед прибывающим поездом упал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
РБК 09:20
Происшествия

МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи

Известия вчера в 07:23
Автоспорт

«Дакар» завершился триумфом «КамАЗа» и российских гонщиков

Грузовики Экипаж "КамАЗа" под управлением Андрея Каргинова выиграл ралли-рейд "Дакар" в Саудовской Аравии.
RT на русском 07:47
Кино

Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала «Сваты»

Выпуск новых серий запланирован на 2021 год. Российский актер Федор Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала "Сваты".
Piter.tv 14 января в 06:40
Происшествия

Известный адвокат арестован в Петербурге по делу о взятке для суда

По данным следствия, получив все деньги, адвокат предложил передать через него взятку, уже на сумму в 9 млн рублей неустановленным должностным лицам Арбитражного суда Московского округа за принятие ими решения по другому схожему делу.
REGNUM 10:14
Общество

В США заключенного помиловали за несколько часов до казни

Российская газета вчера в 20:15
Космос

«Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов

Сотрудники АО "Российские космические системы" предложили создать специальные наземные станции блокировки сигнала спутников, которые бы защищали территорию нашей страны от незаконной слежки из космоса.
Комсомольская правда вчера в 05:28
Общество

Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце

РБК вчера в 00:00
Армия и оружие

В США показали изнутри самолет «Судного дня»

В США журналистам показали салон так называемого самолета "Судного дня". Видеозапись опубликовал Youtube-канал Airboyd.
Ruposters.ru 15 января в 05:23
Музыка

Глава правительства оказался композитором песен Григория Лепса

МедиаЗавод вчера в 07:32
Политика

В «Единой России» рассказали о претензиях к работе четырех министерств

Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях депутатов к работе ряда министерств.
РИА Новости 05:09
Политика

Рада попросила Рим об объективности при рассмотрении дела Маркива

"Верховная рада Украины постановляет: обратиться к президенту Итальянской Республики совместно с парламентом республики с просьбой в рамках своих полномочий обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении Виталия Маркива", - говорится в тексте заявления.
РИА Новости 06:47
Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

Российская газета 00:34
Происшествия

В Алтайском крае при столкновении 15 машин погибли два человека

Два человека погибли, еще несколько пострадали в результате столкновения 15 автомобилей на трассе Алтайского края, сообщает ГУМВД региона.
РИА Новости 04:13
Футбол

Зидан объяснил, почему не достиг уровня Салаха

Клопп сказал, что у меня прекрасный талант и навыки, но мне нужно было больше концентрироваться на работе.
Евро-футбол.ру 08:32
Политика

Кудрин рассказал, каких ждёт реформ после отставки Медведева

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин пояснил, каких именно реформ он ждёт после отставки Дмитрия Медведева.
News.ru 09:21
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Биатлон

Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия — вне десятки

Спорт-Экспресс 09:41
Общество

Рождаемость в Китае упала до рекордного минимума

По итогам 2019 года коэффициент рождаемости в Китае составил в среднем 10,48 детей на 1 тысячу человек, говорится в докладе Нацбюро статистики.
Infox.ru 09:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное