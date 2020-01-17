Политика
РИА НовостиМишустин и Медведев встретились с членами правительства
Мишустин утром приехал в Дом правительства на Краснопресненской набережной и более часа общался с Медведевым один на один в кабинете председателя кабмина. Затем они вместе вышли на встречу с членами правительства.
Читать в источнике
Оценить530
Хочу вас поблагодарить. Я тоже был частью правительства, которое сегодня собралось. Всех коллег знаю лично. На сегодняшний день все в соответствии с указом продолжают исполнять свои обязанности. Самое главное, нужно сосредоточиться на исполнении положений Послания президента.
— Михаил Мишустин, российский экономистРоссийский Диалог 07:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 18:03, Ашберн
Авто
Tesla показала дизайн нового электрокара
Здоровье
Температура человеческого тела уменьшилась почти на полградуса
Сотрудники Стэнфордского университета провели исследование и выяснили, что за полтора века температура человеческого тела уменьшилась почти на полградуса.
Космос
Рогозин поведал Маску о преимуществах российской сверхтяжелой ракеты
Как пишет газета «Известия» 17 января, так Рогозин ответил на запись Маска в соцсети, который пожаловался на высокую стоимость ракеты SLS.
Политика
Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.
Футбол
Три игрока из ПФЛ делали ставки на матчи своих команд
Три игрока из клубов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) были уличены в ставках на игры своих команд.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Кино
Обзор фильма «Плохие парни навсегда». Без Бэя лучше
Наука
Котюков предложил пересмотреть систему высшего образования
Исполняющий обязанности главы Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков предложил пересмотреть классические образовательные программы в вузах в сторону большей персонализации и индивидуализации.
Политика
Канада ждет от Ирана компенсации за гибель людей при крушении Boeing
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава ждет от Ирана скорейшей компенсации семьям погибших в авиакатастрофе авиалайнера, сбитого по ошибке иранскими военными.
Общество
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о госпитализации сатирика
Михаил Жванецкий проходит в больнице Управления делами президента России плановый курс лечения, сообщил РБК представитель артиста.
Культура
Директор «Русских сезонов» рассказал о фестивале во Франции
Директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев надеется, что фестиваль во Франции обойдется без скандалов и что каждый посетитель найдет в программе что-то по душе.
Политика
Трамп призвал лидера Ирана быть осторожнее со словами
Президент США Дональд Трамп обратился к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и призвал быть острожнее со словами.
Авто
Subaru Ascent превращается в глобальную модель
Габаритный внедорожник Subaru Ascent, появившийся в продаже в 2018 году, изначально проектировался в качестве авто для рынка Северной Америки, но теперь кроссовер выходит за пределы континента.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Политика
Маршал Хафтар написал письмо Путину
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо Владимиру Путину, в котором поблагодарил его за усилия по установлению мира и стабильности в североафриканской стране, сообщили в пресс-службе Кремля.
Происшествия
В Кузбассе неизвестный подбросил младенца на крыльцо поликлиники
Экономика
ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка
ЦБ 10 декабря направил претензию (есть у «Ведомостей») лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб., рассказал человек, близкий к банку, знающий содержание документа.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон призналась, что принц Уильям не хочет четвертого ребенка
Кейт Миддлтон дала поклонникам понять, что ее супруг принц Уильям не хочет четвертого ребенка.
Футбол
Официально: Эшли Янг перешел в Интер
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Общество
Власти Москвы согласовали митинг 1 февраля против конституционной реформы
Столичные власти согласовали проведение 1 февраля митинга противников предстоящей конституционной реформы.
Кино
Глава HBO рассказал о выходе приквела «Игры престолов»
Премьера приквела сериала "Игра престолов" под названием "Дом Дракона" ("House of the Dragon") состоится не раньше, чем через два года.
Политика
Помпео прокомментировал смену российского правительства
«Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате перестановки в российском правительстве», — цитирует его слова Sputnik News 17 января.
Политика
Участники конференции по Ливии призвали создать единое правительство
Участники международной берлинской конференции по Ливии призвали сформировать в стране единое правительство и президентский совет.
Происшествия
МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи
Происшествия
В Китае умер еще один человек, заболевший новым типом коронавируса
Политика
В сенате США начался процесс импичмента Трампа
Сенат США дал старт процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.
Политика
Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Гаджеты
Процессоры Intel Tiger Lake в 2 раза мощнее предшественников
Как показал бенчмарк, у неизвестного процессора поколения Tiger Lake базовая тактовая частота значится на отметке 2,7 Ггц.