Хочу вас поблагодарить. Я тоже был частью правительства, которое сегодня собралось. Всех коллег знаю лично. На сегодняшний день все в соответствии с указом продолжают исполнять свои обязанности. Самое главное, нужно сосредоточиться на исполнении положений Послания президента.

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Мишустин и Медведев встретились с правительством

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