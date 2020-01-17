Политика

Lenta.ruLenta.ruМишустин и Медведев встретились с правительством

О составе нового кабинета министров будет объявлено в ближайшее время, уточнил премьер. 16 января президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра. До этого его кандидатуру поддержали депутаты Госдумы.
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Михаил Мишустин
Хочу вас поблагодарить. Я тоже был частью правительства, которое сегодня собралось. Всех коллег знаю лично. На сегодняшний день все в соответствии с указом продолжают исполнять свои обязанности. Самое главное, нужно сосредоточиться на исполнении положений Послания президента.
— Михаил Мишустин, российский экономистРоссийский Диалог 07:04

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