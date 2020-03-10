"Планируется обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского взаимодействия, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии", - говорится в сообщении. Встреча пройдет в Москве в среду, 11 марта.

Мишустин и Румас обсудят вопросы интеграции России и Белоруссии

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