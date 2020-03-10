Политика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин и Румас обсудят вопросы интеграции России и Белоруссии

"Планируется обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского взаимодействия, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии", - говорится в сообщении. Встреча пройдет в Москве в среду, 11 марта.
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Известия 09:49
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Обновленная российская Hyundai Creta подорожала

В России начались продажи обновленного кроссовера Hyundai Creta.
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Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти

Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний по поставкам сырья, российская сторона их приняла и пообещала в течение нескольких дней провести соответствующие консультации и дать ответ, заявил в среду премьер республики Сергей Румас.
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Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины

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В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
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В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
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В Крыму задержали четырех террористов

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех членов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
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ВСУ уполномочены давать отпор «агрессору» — Зеленский

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У петербургского филиала Российского сельскохозяйственного банка похитили миллиард рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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В Сирии Ми-28Н доказал свою эффективность в борьбе с танками

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Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
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В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
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Правительство Украины объявило о мерах по борьбе с распространением коронавируса в стране, среди которых запланирован карантин в школах и других учебных заведениях сроком на три недели.
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СМИ США заявили о победе Путина над Эрдоганом в Сирии

Издание The American Conservative распространило информацию, согласно которой ситуация в сирийской провинции Идлиб стала победой российского президента Владимира Путина над его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
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