Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов. Об этом 31 марта сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты

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