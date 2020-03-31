Экономика

REGNUMREGNUMМишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты

Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов. Об этом 31 марта сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
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