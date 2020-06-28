Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.