Мишустин изменил правила льготного автокредитования
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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства. Соответствующий документ опубликован в воскресенье, 28 июня, на сайте кабмина.В источнике
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