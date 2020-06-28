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Мишустин изменил правила льготного автокредитования

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства. Соответствующий документ опубликован в воскресенье, 28 июня, на сайте кабмина.В источнике
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Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

РБК06:04

Кабмин предоставит субсидии банкам для льготных автокредитов семьям с детьми и медикам

ТАСС03:32

Льготные автокредиты расширили на электромобили

Коммерсантъ06:14

Мишустин: Новый автомобиль можно будет купить со скидкой от 10 до 25%

Комсомольская правда04:14

Мишустин утвердил новые правила выдачи субсидий по льготным автокредитам

Российская газета03:51

На льготные автокредиты врачам и семьям с детьми выделено 22,5 миллиарда рублей

Вести.Ru05:16

Мишустин утвердил новые правила выдачи субсидий по льготным автокредитам

РИА Новости03:29
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СК изучит видео с мужчиной, которого увезли в багажнике в Новосибирске

Следователи разыскивают неизвестных похитителей, которые на одной из улиц Новосибирска запихали мужчину в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении, сообщает областное СУСК.
РИА Новости08:58
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Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости09:23
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«До Москвы точно достанет»: что американцы хотят установить в Европе

Издание утверждает, что на недавнем собрании министры обороны стран НАТО приняли новый подход к ядерному сдерживанию и европейские союзники США готовы разместить у себя ракеты средней дальности.
РИА Новости01:00
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В Сети появился новый трейлер мультфильма Pixar «Душа»

Кинокомпания Pixar показала новый тизер-трейлер мультфильма «Душа» — от легендарного режиссера, снявшего «Корпорацию монстров», «Головоломку» и «Вперед», а также создавшего сценарий для «ВАЛЛ-И» и первой части «Истории игрушек».
Собака.ru10:49
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Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году

Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили26 июня в 12:05
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