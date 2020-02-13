Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов. На заседании кабмина в четверг премьер отдельно остановился на теме снижения ставок по ипотеке.
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с чего всё началось

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что нынешняя ставка по ипотеке завышена и необходимо искать возможности для её снижения. Как отмечали в ЦБ, ставки по ипотеке достигли исторического минимума — 9%, регулятор ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок.
RT на русскомвчера в 03:27

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Эксперты назвали эффективный инструмент для снижения ставок

Lenta.ru00:37

Бремя пришло: как правительство решит вопрос доступности ипотеки

Известиявчера в 11:30

Мишустин заявил, что ипотека остается очень дорогой

ТАССвчера в 04:18

Мишустин назвал ипотеку в России «очень дорогой»

RT на русскомвчера в 08:17

Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%

РБКвчера в 03:15

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

РИА Новостивчера в 06:45

Мишустин назвал условия для снижения ипотечной ставки в России

Интерфаксвчера в 03:35
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Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском 01:29
Политика

Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении начать в 2020 году строительство города-сада в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
REGNUM вчера в 12:33
Политика

Памфилова назвала цену голосования по поправкам в Конституцию

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова оценила, во сколько обойдётся всенародное голосование по поправкам в Конституцию.
News.ru вчера в 13:57
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия 12 февраля в 11:13
Общество

В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса

Тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", зарегистрировали, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости 01:46
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Повестка дня 12 февраля в 03:03
Энергетика

Цена на нефть марки WTI растёт в ходе торгов

Цена на нефть марки WTI растёт в четверг, 13 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 00:24
Армия и оружие

Sina (Китай): НАТО не боится, потому что есть США, Россия не боится, потому что, по словам Путина, у нее есть два союзника (Sina.com)

Другие страны НАТО не боятся многих международных проблем, так как могут рассчитывать на поддержку США.
ИноСМИ вчера в 17:46
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Lenta.ru 00:01
Здоровье

В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Известия вчера в 22:32
Общество

Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 01:19
Армия и оружие

Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии

Аргументы и Факты вчера в 23:47
Политика

Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России

Власти Нидерландов отказались от предложения Москвы провести судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году на территории России.
REGNUM 00:39
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Политика

Путин принял предложение о запрете на отчуждение территорий России

Президент России Владимир Путин одобрил идею внесения в Конституцию РФ запрета на отчуждение территорий России, сообщает ТАСС.
Москва 24 вчера в 09:29
Авто

Появились первые изображения нового Renault Logan

Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Тарантас Ньюс вчера в 09:09
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском вчера в 01:16
Биатлон

Россия стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

Газета.Ru вчера в 11:20
Армия и оружие

В Турции усилили меры безопасности посольства РФ из-за угроз

Власти Турции усилили меры безопасности посольства России в связи с угрозами, поступающими послу Алексею Ерхову, сообщила «РИА Новости» пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.
Коммерсантъ 02:09
Наука

Коронавирус может жить на предметах до девяти дней

ФАН вчера в 04:35
Общество

Директор «Нафтогаза» решил судиться с «Нафтогазом» из-за премии

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко через суд потребовал от «Нафтогаза» выплатить премию за сделку с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 20:21
Общество

Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году

Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
ТАСС вчера в 02:31
Хоккей

НХЛ объяснила, почему был засчитан буллит Панарина

РИА Новости 02:04
Политика

Турчинов рассказал, как США отказались помочь Украине

Турчинов напомнил, что военное сотрудничество Киева и Вашингтона началось только тогда, когда президентом США стал Дональд Трамп, согласившийся предоставить Украине противотанковые ракеты.
РИА Новости вчера в 18:18
Политика

Рамзан Кадыров сменил трёх министров в правительстве

REGNUM вчера в 00:20
Общество

Пассажиры круизного лайнера Westerdam высадились на берег в Камбодже

Находящиеся на круизном лайнере Westerdam пассажиры смогли высадиться на берег после длительного путешествия по Азии.
Российская газета вчера в 21:53
Общество

Водонаева дает объяснения в полиции после поста о маткапитале

Блогер и телеведущая Алена Водонаева прибыла в отделение полиции, чтобы дать объяснения после своего резонансного поста в соцсетях о целесообразности материнского капитала, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 12:05
Биатлон

Анфиса Резцова: Пусть Фуркад подает на меня в суд, я его не боюсь

Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР и России Анфиса Резцова умудрилась переполошить спортивный мир, даже не выходя на лыжню.
Комсомольская правда вчера в 12:15
Космос

Впервые за долгое время марсианский «пылевой дьявол» попал на фото

Ещё в октябре 2019 года исследовательский орбитальный аппарат NASA смог сделать серию снимков, на которых запечатлён впечатляющий «пылевой дьявол».
Машины и Механизмы 11 февраля в 14:50
Экономика

Годовой оборот рынка франчайзинга в РФ вырос почти до 3 трлн рублей

Оборот рынка франчайзинга в РФ за прошлый год вырос на 16%, до 2,8 трлн руб. Такие цифры приводит газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Franshiza.ru.
Adindex.ru вчера в 22:20
Как работают Яндекс.Новости?
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