Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
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с чего всё началось

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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Набиуллина заявила о снижении ипотечных ставок ниже 9%

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Мишустин назвал условия для снижения ипотечной ставки в России

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RT на русском03:27

Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

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Российская газета03:54
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Чемпионат мира по биатлону стартует смешанной эстафетой

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Китайские власти сообщили о резком росте количества умерших от коронавируса, а также о скачке новых случаев заболевания.
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Футбол

Кокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистом

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После чего Плаксина обронила загадочную фразу, которая впоследствии вызвала споры в Сети.
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Газета.Ru 03:52
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В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе

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РИА Новости 04:45
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Мировой суд в Москве оштрафовал на 4 миллиона рублей американскую компанию Twitter за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
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