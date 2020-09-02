Мишустин: министры персонально ответят за неисполнение бюджета
«Руководители министерств и ведомств будут нести персональную ответственность, если остатки снова будут расти», — предупредил премьер-министр. В целом, подводя итоги исполнения бюджета в первом полугодии 2020 года, Мишустин отметил укрепление финансовой дисциплины.В источнике
Руководители министерств и ведомств будут нести персональную ответственность, если остатки снова будут расти.
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Мишустин ввёл персональную ответственность министров за исполнение бюджета
Национальная служба новостей05:11