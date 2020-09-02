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REGNUM
REGNUM

Мишустин: министры персонально ответят за неисполнение бюджета

«Руководители министерств и ведомств будут нести персональную ответственность, если остатки снова будут расти», — предупредил премьер-министр. В целом, подводя итоги исполнения бюджета в первом полугодии 2020 года, Мишустин отметил укрепление финансовой дисциплины.В источнике
Михаил Мишустинроссийский государственный деятель
Руководители министерств и ведомств будут нести персональную ответственность, если остатки снова будут расти.
Подробнее о событии
Вести.Ru

Мишустин: министры будут персонально отвечать за неисполнение бюджета

Вести.Ru05:37
Инфорос

Мишустин: министры будут персонально отвечать за неисполнение бюджета

Инфорос05:27
Росбалт

Российским министрам пригрозили «наказанием» за неисполнение бюджета

Росбалт05:17
REGNUM

Мишустин: министры персонально ответят за неисполнение бюджета

REGNUM05:24
Национальная служба новостей

Мишустин ввёл персональную ответственность министров за исполнение бюджета

Национальная служба новостей05:11
РЕН ТВ

Мишустин: ответственность за неисполнение бюджета ляжет на министров

РЕН ТВ05:07
ТАСС

Мишустин заявил, что министры будут персонально отвечать за неисполнение бюджета

ТАСС04:50

В Москве задержали подозреваемых в выводе миллиардов рублей за рубеж

Правоохранители задержали в Москве четырех человек, которые подозреваются в незаконном выводе денег за рубеж, а также в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Коммерсантъ04:20
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МВД закрыло дело покончившего с собой из-за куста конопли пенсионера

В Кабардино-Балкарской Республике следователем прекращено уголовное дело в отношении 85-летнего жителя города Нарткалы Николая Захарченко, покончившего с собой после обвинения в наркоторговле из-за обнаруженного на его участке куста конопли.
Lenta.ru05:46
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ТАСС: бывший партнер Фургала признал вину в организации убийств

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ведомости03:20
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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В Волгограде кондуктору сломали ребра из-за требования надеть маску

Мужчина избил кондуктора троллейбуса в Волгограде, у которой с его девушкой разгорелся конфликт из-за требования надеть маску, у женщины сломаны два ребра и закрытая черепно-мозговая травма, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
РИА Новости05:08
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Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

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РИА Новости05:25
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