Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к исполнению поручений президента Владимира Путина о мерах борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. По его словам, на сегодняшний день результаты вряд ли можно признать удовлетворительными.
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Мишустин оценил ситуацию с обеспечением медиков средствами защиты

RT на русском08:20

Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина

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Мишустин рассказал о ситуации с обеспечением медиков средствами защиты

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Мишустин остался недоволен подготовкой больниц в регионах к борьбе с COVID-19

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Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность российских больниц

Lenta.ru06:35

Мишустин заявил о формальном подходе некоторых губернаторов по расчету койко-мест

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Мишустин не признал удовлетворительной подготовку регионов к COVID-19

РБК06:43
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Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму

В Ялте найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 08:00
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Здоровье

Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России

"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
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Общество

Мантуров: РФ в апреле нарастит производство аппаратов ИВЛ в восемь раз

РФ в апреле нарастит производство аппаратов ИВЛ в 8 раз, до 800 единиц, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.
Будущее России. Национальные проекты 07:31
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
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Общество

Путин поручил обсудить строительство кольцевой дороги в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину проработать вопрос строительства екатеринбургской кольцевой дороги и подготовить соответствующие предложения.
РИА Новости 08:24
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Общество

Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинске откроют фитнес-клубы

Фото Олега Каргаполова Глава региона отметил, что для принятия решения об изменении режима обязательной самоизоляции важно стабилизировать ситуацию по распространению коронавирусной инфекции, для этого в регионе прикладываются все усилия.
Вечерний Челябинск 05:53
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Общество

Бывший босс «Феррари» стал водителем скорой помощи

63-летний итальянец помогает медицинским службам у себя на родине в качестве водителя скорой помощи.
Матч ТВ вчера в 22:55
Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР

Газета.Ru 05:28
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Авто

Объявлены цены на новый внедорожник Haval H5 для России

На российский рынок выходит автомобиль Haval H5, ранее известный под именем Great Wall Hover.
Wroom.ru 05:20
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Наука

Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.
РИА Новости 02:59
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Происшествия

Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

РБК 05:10
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Здоровье

Коронавирус вызвал почернение кожи у врачей

Повреждение печени при перенесенной болезни и распространение вируса по всему организму медиков вызвало почернение кожи.
Южный Федеральный 20 апреля в 23:40
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Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
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Общество

Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею Ленина

REGNUM 05:40
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Армия и оружие

В Белоруссии заявили о готовности провести парад Победы 9 мая

iReactor 20 апреля в 11:43
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Политика

Зеленский сообщил о решении ЕК выделить Украине €1,2 млрд

Европейская комиссия приняла решение выделить Киеву финансирование в размере €1,2 млрд.
Инфорос 07:25
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Футбол

Кокорин рассказал о ходе переговоров по новому контракту с «Зенитом»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о ситуации вокруг его истекающего контракта с «Зенитом».
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Общество

Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу впереди

Как сообщает ToDay News Ufa, Тедрос Гебреисус, глава ВОЗ, уверен в том, что не нужно смягчать карантинные меры.
ToDay News Ufa 05:30
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Авто

Расширен список попадающих под налог на роскошь автомобилей в России

Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить налог на роскошь.
Автоновости дня вчера в 00:35
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Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель

Стоимость российской нефти марки Urals с учётом поставки в Европу снизалась ниже 12 долларов за баррель.
Наша версия 08:18
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Футбол

Леонид Кучук возглавил минское «Динамо»

Новым тренером минского "Динамо" стал Леонид Кучук. 60-летний специалист заменил Сергея Гуренко, покинувшего команду.
Вести.Ru 08:09
Общество

В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России

Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
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Политика

Песков назвал публикации о ссоре Путина и бен Сальмана чушью

В Кремле назвали очередной чушью публикации СМИ о телефонном разговоре на повышенных тонах президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале марта перед заседанием ОПЕК+.
РИА Новости 08:29
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Здоровье

В Башкирии в РКБ имени Куватова пациенты плакали

В Башкирии в РКБ имени Куватова плакали пациенты эндокринологического отделения.
Общественная электронная газета 06:32
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Общество

Украина продлила карантин до 11 мая

Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Коммерсантъ 08:27
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Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
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В московском КТ-центре умерла женщина с симптомами ОРВИ

В одном из столичных центров компьютерной томографии скончалась женщина, обратившаяся для диагностики, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 06:56
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Происшествия

В Москве задержали около 15 водителей с коронавирусом

Ранее Ликсутов сообщил ТАСС, что около 3,7 млн автомобилистов получили спецпропуск для передвижения по Москве на своих транспортных средствах, при этом по состоянию на 09:00 были выявлены 5,6 тыс. машин, которые не имели верификации в автоматизированной системе Москвы и области.
ТАСС 06:23
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Технологии

Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет им. Об этом в среду, 22 апреля, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Оберемок.
Известия 08:28
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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