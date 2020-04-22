Коронавирус
КоммерсантъМишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к исполнению поручений президента Владимира Путина о мерах борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. По его словам, на сегодняшний день результаты вряд ли можно признать удовлетворительными.
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Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму
В Ялте найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 08:00
Здоровье
Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России
"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
Общество
Мантуров: РФ в апреле нарастит производство аппаратов ИВЛ в восемь раз
РФ в апреле нарастит производство аппаратов ИВЛ в 8 раз, до 800 единиц, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.
Будущее России. Национальные проекты 07:31
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Общество
Путин поручил обсудить строительство кольцевой дороги в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину проработать вопрос строительства екатеринбургской кольцевой дороги и подготовить соответствующие предложения.
РИА Новости 08:24
Общество
Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинске откроют фитнес-клубы
Фото Олега Каргаполова Глава региона отметил, что для принятия решения об изменении режима обязательной самоизоляции важно стабилизировать ситуацию по распространению коронавирусной инфекции, для этого в регионе прикладываются все усилия.
Вечерний Челябинск 05:53
Общество
Бывший босс «Феррари» стал водителем скорой помощи
63-летний итальянец помогает медицинским службам у себя на родине в качестве водителя скорой помощи.
Матч ТВ вчера в 22:55
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Авто
Объявлены цены на новый внедорожник Haval H5 для России
На российский рынок выходит автомобиль Haval H5, ранее известный под именем Great Wall Hover.
Wroom.ru 05:20
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.
РИА Новости 02:59
Здоровье
Коронавирус вызвал почернение кожи у врачей
Повреждение печени при перенесенной болезни и распространение вируса по всему организму медиков вызвало почернение кожи.
Южный Федеральный 20 апреля в 23:40
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Армия и оружие
В Белоруссии заявили о готовности провести парад Победы 9 мая
iReactor 20 апреля в 11:43
Политика
Зеленский сообщил о решении ЕК выделить Украине €1,2 млрд
Европейская комиссия приняла решение выделить Киеву финансирование в размере €1,2 млрд.
Инфорос 07:25
Футбол
Кокорин рассказал о ходе переговоров по новому контракту с «Зенитом»
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о ситуации вокруг его истекающего контракта с «Зенитом».
Metaratings 06:24
Общество
Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу впереди
Как сообщает ToDay News Ufa, Тедрос Гебреисус, глава ВОЗ, уверен в том, что не нужно смягчать карантинные меры.
ToDay News Ufa 05:30
Авто
Расширен список попадающих под налог на роскошь автомобилей в России
Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить налог на роскошь.
Автоновости дня вчера в 00:35
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель
Стоимость российской нефти марки Urals с учётом поставки в Европу снизалась ниже 12 долларов за баррель.
Наша версия 08:18
Футбол
Леонид Кучук возглавил минское «Динамо»
Новым тренером минского "Динамо" стал Леонид Кучук. 60-летний специалист заменил Сергея Гуренко, покинувшего команду.
Вести.Ru 08:09
Общество
В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России
Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
Политика
Песков назвал публикации о ссоре Путина и бен Сальмана чушью
В Кремле назвали очередной чушью публикации СМИ о телефонном разговоре на повышенных тонах президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале марта перед заседанием ОПЕК+.
РИА Новости 08:29
Здоровье
В Башкирии в РКБ имени Куватова пациенты плакали
В Башкирии в РКБ имени Куватова плакали пациенты эндокринологического отделения.
Общественная электронная газета 06:32
Общество
Украина продлила карантин до 11 мая
Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Коммерсантъ 08:27
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Происшествия
В московском КТ-центре умерла женщина с симптомами ОРВИ
В одном из столичных центров компьютерной томографии скончалась женщина, обратившаяся для диагностики, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 06:56
Происшествия
В Москве задержали около 15 водителей с коронавирусом
Ранее Ликсутов сообщил ТАСС, что около 3,7 млн автомобилистов получили спецпропуск для передвижения по Москве на своих транспортных средствах, при этом по состоянию на 09:00 были выявлены 5,6 тыс. машин, которые не имели верификации в автоматизированной системе Москвы и области.
ТАСС 06:23
Технологии
Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет им. Об этом в среду, 22 апреля, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Оберемок.
Известия 08:28