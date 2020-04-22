с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к исполнению поручений президента Владимира Путина о мерах борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. По его словам, на сегодняшний день результаты вряд ли можно признать удовлетворительными.

Общество Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе РФ Москва, 22 апреля 2020, 20:27 — REGNUM В 21 российском регионе планируется внедрить платформу для выдачи пропусков в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции. 1K

Энергетика Новак рассказал о поступлениях в бюджет при нефти по $20 за баррель При цене нефти в 20 долларов за баррель в российский бюджет за счет демпфирующего механизма на рынке топлива поступит триллион рублей, заявил на видеоконференции с лидерами думских фракций министр энергетики Александр Новак. 18

Общество Евгений Куйвашев попросил денег у Путина на ЖКХ и строительство дорог В ходе сегодняшних переговоров в режиме видеосвязи губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил президента России Владимира Путина выделить из бюджета 1 млрд рублей на подготовку Свердловской области к новому отопительному сезону. 24

Политика Генпрокуратура признала американскую НКО Project Harmony нежелательной После проверки деятельности американской неправительственной организации Project Harmony, Inc Генпрокуратура признала ее нежелательной в России.

Общество Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19 Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом. 11

Игры Для Dark Souls Remastered вышел набор с HD-текстурами Dark Souls Remastered вышла 24 мая 2018 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Энергетика Предсказана нефть за минус 100 долларов Аналитик японского Mizuho Bank Пол Сэнки предсказал нефть за минус 100 долларов за баррель в обозримом будущем, пишет Bloomberg. 1

Экономика Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам. 199

Кино Первый тизер сериала «Грозный» появился в Сети Первый тизер исторического сериала «Грозный» представил телеканал «Россия 1». Об этом сообщила «Газета.ru».

Здоровье Крым обогнал Москву по темпу заражения коронавирусом Средний темп прироста составляет +18%. По сравнению с тем, на что вышла сейчас Москва – у них 14%. 41

Общество В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. 63

Происшествия Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву. 148

Биатлон Драчев раскритиковал новых тренеров сборной России по биатлону Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев раскритиковал новых старших тренеров сборной России по биатлону Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, передает "Матч ТВ".

Общество В Германии одобрили испытания вакцины от коронавируса В Германии институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил клиническое испытание вакцины против коронавируса. 35

Происшествия СК возбудил дело из-за поставки старых аппаратов ИВЛ во Владимире Следователи возбудили уголовное дело по факту поставки 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), срок годности которых истек 15 лет назад, в одну из больниц Владимира. 297

Здоровье В ДНР зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Всего на территории ДНР выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, двое заболевших выздоровели.

Происшествия Где заболели коронавирусом жители Липецкой области за сутки Распределение заболевших по муниципалитетам выглядит следующим образом: В Липецке — 12 заболевших, в Ельце — 2, в Грязинском районе — 1, в Лебедянском районе — 2, в Липецком районе — 2, в Усманский районе — 1. В больницах находятся: 79 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». 29

Космос Космическая семёрка: фильмы о космосе, которые вы могли пропустить Фильм, составленный из флешфорвардов и флешбэков участников космической экспедиции (естественно, вымышленной), которые считают, что они остались последними людьми во Вселенной.