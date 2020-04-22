Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к исполнению поручений президента Владимира Путина о мерах борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. По его словам, на сегодняшний день результаты вряд ли можно признать удовлетворительными.
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с чего всё началось
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании
 президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ07:00

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Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина

Коммерсантъ07:00

По койкам и по кассе

Российская газета12:11

Мишустин разнес губернаторов за неготовность к коронавирусу

Московский Комсомолец10:25

Отнеслись формально к борьбе с вирусом: правительство отчитало неподготовленные регионы

Вести.Ru13:32

Мишустин не признал удовлетворительной подготовку регионов к COVID-19

РБК06:43

Мишустин остался недоволен подготовкой больниц в регионах к борьбе с COVID-19

Интерфакс06:38

Мишустин оценил темпы освоения выделенных на борьбу с COVID-19 средств

РИА Новости06:43
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В Башкирии в РКБ имени Куватова пациенты плакали

В Башкирии в РКБ имени Куватова плакали пациенты эндокринологического отделения.
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Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
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Генпрокуратура признала американскую НКО Project Harmony нежелательной

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Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри.
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Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом.
Газета.Ru 13:26
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Заворотнюк выписали из больницы: у актрисы положительная динамика

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Dark Souls Remastered вышла 24 мая 2018 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
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Энергетика

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Аналитик японского Mizuho Bank Пол Сэнки предсказал нефть за минус 100 долларов за баррель в обозримом будущем, пишет Bloomberg.
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Политика

Песков назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно серьезной

Ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию.
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Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
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В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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Крым обогнал Москву по темпу заражения коронавирусом

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В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

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Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить столичную систему цифровых пропусков на другие регионы России.
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Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена

По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву.
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Биатлон

Драчев раскритиковал новых тренеров сборной России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев раскритиковал новых старших тренеров сборной России по биатлону Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, передает "Матч ТВ".
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В Германии одобрили испытания вакцины от коронавируса

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СК возбудил дело из-за поставки старых аппаратов ИВЛ во Владимире

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В ДНР зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

Всего на территории ДНР выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, двое заболевших выздоровели.
RT на русском 13:20
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Где заболели коронавирусом жители Липецкой области за сутки

Распределение заболевших по муниципалитетам выглядит следующим образом: В Липецке — 12 заболевших, в Ельце — 2, в Грязинском районе — 1, в Лебедянском районе — 2, в Липецком районе — 2, в Усманский районе — 1. В больницах находятся: 79 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
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Космос

Космическая семёрка: фильмы о космосе, которые вы могли пропустить

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Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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