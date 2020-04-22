Коронавирус
КоммерсантъМишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к исполнению поручений президента Владимира Путина о мерах борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. По его словам, на сегодняшний день результаты вряд ли можно признать удовлетворительными.
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с чего всё началось
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.Коммерсантъ07:00
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Общество
Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе РФ
Москва, 22 апреля 2020, 20:27 — REGNUM В 21 российском регионе планируется внедрить платформу для выдачи пропусков в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции.
REGNUM 13:27
Энергетика
Новак рассказал о поступлениях в бюджет при нефти по $20 за баррель
При цене нефти в 20 долларов за баррель в российский бюджет за счет демпфирующего механизма на рынке топлива поступит триллион рублей, заявил на видеоконференции с лидерами думских фракций министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 13:25
Общество
Евгений Куйвашев попросил денег у Путина на ЖКХ и строительство дорог
В ходе сегодняшних переговоров в режиме видеосвязи губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил президента России Владимира Путина выделить из бюджета 1 млрд рублей на подготовку Свердловской области к новому отопительному сезону.
Екатеринбург в интернете 07:46
Здоровье
В Башкирии в РКБ имени Куватова пациенты плакали
В Башкирии в РКБ имени Куватова плакали пациенты эндокринологического отделения.
Общественная электронная газета 06:32
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Политика
Генпрокуратура признала американскую НКО Project Harmony нежелательной
После проверки деятельности американской неправительственной организации Project Harmony, Inc Генпрокуратура признала ее нежелательной в России.
Взгляд.ру 12:45
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
Вести.Ru 19 апреля в 13:45
Общество
Единственный в России завод по производству картошки фри остановился
Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри.
Lenta.ru 10:34
Общество
Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом.
Газета.Ru 13:26
Шоу-бизнес
Заворотнюк выписали из больницы: у актрисы положительная динамика
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга Анастасии Заворотнюк, рассказал, что артистку выписали из больницы.
Вести.Ru 09:23
Игры
Для Dark Souls Remastered вышел набор с HD-текстурами
Dark Souls Remastered вышла 24 мая 2018 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
CyberSport.ru 03:56
Энергетика
Предсказана нефть за минус 100 долларов
Аналитик японского Mizuho Bank Пол Сэнки предсказал нефть за минус 100 долларов за баррель в обозримом будущем, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 13:29
Политика
Песков назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно серьезной
Ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию.
Известия 14:13
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Кино
Первый тизер сериала «Грозный» появился в Сети
Первый тизер исторического сериала «Грозный» представил телеканал «Россия 1». Об этом сообщила «Газета.ru».
Телеканал 360° 09:36
Кино
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев
Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
РИА Новости вчера в 06:31
Здоровье
Крым обогнал Москву по темпу заражения коронавирусом
Средний темп прироста составляет +18%. По сравнению с тем, на что вышла сейчас Москва – у них 14%.
Крым 24 03:29
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты 06:12
Общество
Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить столичную систему цифровых пропусков на другие регионы России.
Ведомости 11:25
Происшествия
Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена
По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву.
Lenta.ru 12:35
Биатлон
Драчев раскритиковал новых тренеров сборной России по биатлону
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев раскритиковал новых старших тренеров сборной России по биатлону Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 13:33
Общество
В Германии одобрили испытания вакцины от коронавируса
В Германии институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил клиническое испытание вакцины против коронавируса.
Московский Комсомолец 07:17
Происшествия
СК возбудил дело из-за поставки старых аппаратов ИВЛ во Владимире
Следователи возбудили уголовное дело по факту поставки 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), срок годности которых истек 15 лет назад, в одну из больниц Владимира.
Известия 09:23
Здоровье
В ДНР зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
Всего на территории ДНР выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, двое заболевших выздоровели.
RT на русском 13:20
Происшествия
Где заболели коронавирусом жители Липецкой области за сутки
Распределение заболевших по муниципалитетам выглядит следующим образом: В Липецке — 12 заболевших, в Ельце — 2, в Грязинском районе — 1, в Лебедянском районе — 2, в Липецком районе — 2, в Усманский районе — 1. В больницах находятся: 79 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
Kursk.com 20 апреля в 08:48
Космос
Космическая семёрка: фильмы о космосе, которые вы могли пропустить
Фильм, составленный из флешфорвардов и флешбэков участников космической экспедиции (естественно, вымышленной), которые считают, что они остались последними людьми во Вселенной.
Популярная механика 01:15
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47