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Интерфакс - Россия
Интерфакс - Россия

Мишустин посетил новый рыбоперерабатывающий завод на Камчатке

В свою очередь Мишустин обратил внимание на необходимость локализации производства оборудования для глубокой переработки рыбы в России.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Мишустин прибыл на Камчатку, где проведет совещание по вопросам энергетики в ДФО

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Петропавловск-Камчатский, где 14 августа планирует провести совещание по электроэнергетике и вопросам газификации Дальнего Востока.
ТАССвчера в 03:40
Подробнее о событии
ТАСС

Мишустин на Камчатке обсудит газификацию Дальнего Востока

ТАСС17:01
Полуостров Камчатка

Михаил Мишустин оценил новое рыбоперерабатывающее производство колхоза имени В.И. Ленина

Полуостров Камчатка22:06
ИА Красная Весна

Мишустин осмотрел рыболовецкий колхоз имени Ленина на Камчатке

ИА Красная Весна22:39
Известия

Мишустин проверил готовность к запуску рыбоперерабатывающего завода

Известия21:32
Аргументы и Факты

Мишустин прибыл на Камчатку в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку

Аргументы и Фактывчера в 04:54
RT на русском

Мишустин проведёт совещание по вопросам энергетики в ДФО на Камчатке

RT на русскомвчера в 04:10
REGNUM

Мишустин прибыл в Камчатский край

REGNUMвчера в 04:09

В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ruвчера в 07:13
71

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
612

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
1,1K

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
2,2K

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомостивчера в 08:54
1,2K