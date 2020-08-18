Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги
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Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.В источнике
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