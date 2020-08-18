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РИА Новости
РИА Новости

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.В источнике
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Газета.Ru

Эксперт оценила итоги встречи Мишустина и Дегтярева

Газета.Ru09:17
Интерфакс - Россия

Дегтярев попросил Мишустина распространить сниженные энерготарифы ДФО на северные районы Хабаровского края

Интерфакс - Россия03:11
РБК

Дегтярев доложил премьеру о налаживании диалога с жителями Хабаровска

РБК07:16
ТАСС

Мишустин встретился с Дегтяревым

ТАСС03:03
RT на русском

Мишустин встретился с Дегтярёвым

RT на русском02:43
Известия

Политолог прокомментировал встречу Дегтярева с Мишустиным

Известия08:37
РИА Новости

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

РИА Новости02:52

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01
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Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
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Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС08:20
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Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны

Бамако, 18 августа 2020, 16:02 — REGNUM Участник военного мятежа, который произошел в военном лагере в коммуне Кати, расположенной в 20 км от столицы Мали Бамако, похитили несколько высокопоставленных лиц государства, в том числе председателя Ассамблеи страны Мусу Тимбине.
REGNUM09:02
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