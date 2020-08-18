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РИА Новости
РИА Новости

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Мишустин встретился с Дегтяревым

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым обсудил вопросы бюджетной обеспеченности, выравнивания тарифов и социальной защиты населения.
ТАСС03:03
Подробнее о событии
РБК

Дегтярев доложил премьеру о налаживании диалога с жителями Хабаровска

РБК07:16
News.ru

Мишустин поручил решить проблемы обманутых дольщиков в Хабаровском крае

News.ru05:25
РИА Новости

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

РИА Новости02:52
ТАСС

Мишустин встретился с Дегтяревым

ТАСС03:03
RT на русском

Мишустин встретился с Дегтярёвым

RT на русском02:43
Известия

Мишустин встретился с врио губернатора Хабаровского края Дегтяревым

Известия03:24
Интерфакс - Россия

Дегтярев попросил Мишустина распространить сниженные энерготарифы ДФО на северные районы Хабаровского края

Интерфакс - Россия03:11

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Зюганов оценил последствия «перелома Белоруссии» для России

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства, так как у Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, «ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях».
РБК04:53
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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Украинские боевики перебросили из Харькова в Мариуполь танки для испытаний в боевых условиях

Разведке Республики стало известно, что танки перебросили в Донбасс для проведения испытаний модернизированного вооружения и приборов наведения в боевых условиях.
КП - Донецквчера в 12:42

Apple работала с властями США над специальным iPod для секретных операций в ядерной сфере

По словам бывшего разработчика программного обеспечения Apple Дэвида Шайера (David Shayer), в 2005 году он получил от директора по программному обеспечению iPod задание «помочь двум инженерам из Министерства энергетики США сделать специальный iPod».
3DNews07:22

Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

В свою очередь соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что им ничего не известно о предложении главы государства о пересчете голосов.
Инфорос02:08
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В Татарстане намерены открыть 4 виртуальных концертных зала

На сегодня в Татарстане по региональному проекту «Цифровая культура» национального проекта «Культура» уже открыты 5 виртуальных концертных залов: в Арском, Мамадышском, Бавлинском и Елабужском – в 3 библиотеках, музее и детской школе искусств.
Казань2402:29
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