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ТАСС
ТАСС

Мишустин: на выплаты нуждающимся семьям с детьми в 2020 году направят 123 млрд рублей

На выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет в этом году будет суммарно направлено 123 млрд рублей. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства.В источнике
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RT на русском

В Совфеде прокомментировали выплаты на детей из малообеспеченных семей

Ранее сообщалось, что правительство России направит дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что средства будет выделены на более чем 4 млн детей.
RT на русскомвчера в 06:51
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RT на русском

В Национальном родительском комитете прокомментировали выплаты на детей из малообеспеченных семей

RT на русскомвчера в 11:31
Народные новости

Родительский комитет поддержал выплаты на детей до семи лет

Народные новостивчера в 07:45
Российская газета

Кабмин выделит еще 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

Российская газетавчера в 04:12
ТАСС

Мишустин: на выплаты нуждающимся семьям с детьми в 2020 году направят 123 млрд рублей

ТАССвчера в 04:39
РИА Новости

Мишустин рассказал о средствах на выплаты детям от трех до семи лет

РИА Новостивчера в 04:22
Финмаркет

На выплаты малообеспеченным семьям будет направлено ещё 62 млрд руб. - Мишустин

Финмаркетвчера в 04:18
Ведомости

Правительство выделит еще около 62 млрд рублей на детские выплаты

Ведомостивчера в 04:53

Помощник Алиева назвал неуместными слова посла Азербайджана о крушении Ми-24

Посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы, объяснивший удар войск Азербайджана по российскому вертолету Ми-24 словами «на войне как на войне», сделал неуместное заявление, сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Коммерсантъ22:16

На рынке вакцин от COVID-19 уже началась «черная» конкуренция

В отношении критики уровня эффективности отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», на два процента превосходящей показатель вакцины от Pfizer, якобы для конкуренции на европейском рынке, отмечу, что это нецелесообразно ввиду принципиальной позиции ЕС по поддержке исключительно собственных фармакологических компаний.
Kadara.ruвчера в 06:10

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под свой контроль дело рубившего топором руки бывшей жены жителя Алтая

Преступнику не удалось завершить начатое Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следкома Республики Алтай доложить о ходе расследования одного из резонансных дел, сообщается на сайте федерального ведомства.
Банкфакс22:14

Ульяновский губернатор захотел уволить летавшего в Лондон министра

Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин, скорее всего, покинет свой пост после скандала с полетом на частном джете в Лондон, который оценивают в несколько миллионов рублей.
РБК18:09

В Совфеде предлагают Мишустину провести ревизию корпораций и институтов развития регионов

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением провести ревизию корпораций, фондов и институтов развития регионов.
ТАССвчера в 23:08