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На выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет в этом году будет суммарно направлено 123 млрд рублей. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства.

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