Мишустин: на выплаты нуждающимся семьям с детьми в 2020 году направят 123 млрд рублей
На выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет в этом году будет суммарно направлено 123 млрд рублей. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства.В источнике
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В Совфеде прокомментировали выплаты на детей из малообеспеченных семей
Ранее сообщалось, что правительство России направит дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что средства будет выделены на более чем 4 млн детей.
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