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REGNUM
REGNUM

Мишустин: на выплаты семьям с детьми направят 123 млрд рублей

Всего, по словам Мишустина, в 2020 году на выплаты нуждающимся семьям будет направлено более 123 млрд рублей. Эти средства предусмотрены для поддержки семей, в которых воспитываются в общей сложности 4 млн детей данной возрастной группы.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Совфеде прокомментировали выплаты на детей из малообеспеченных семей

Ранее сообщалось, что правительство России направит дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что средства будет выделены на более чем 4 млн детей.
RT на русскомвчера в 06:51
Подробнее о событии
RT на русском

В Национальном родительском комитете прокомментировали выплаты на детей из малообеспеченных семей

RT на русскомвчера в 11:31
РИА Новости

Мишустин рассказал о средствах на выплаты детям от трех до семи лет

РИА Новостивчера в 04:22
Ведомости

Правительство выделит еще около 62 млрд рублей на детские выплаты

Ведомостивчера в 04:53
ТАСС

Мишустин: на выплаты нуждающимся семьям с детьми в 2020 году направят 123 млрд рублей

ТАССвчера в 04:39
Народные новости

Родительский комитет поддержал выплаты на детей до семи лет

Народные новостивчера в 07:45
Финмаркет

На выплаты малообеспеченным семьям будет направлено ещё 62 млрд руб. - Мишустин

Финмаркетвчера в 04:18
Российская газета

Кабмин выделит еще 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

Российская газетавчера в 04:12

Суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба Трампа о подсчете голосов

Апелляционный суд Пенсильвании удовлетворил иск штаба действующего президента США Дональда Трампа, запретив округам штата включать в окончательные итоги голосования на президентских выборах часть поступивших по почте бюллетеней.
Суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба Трампа о подсчете голосов
Газета.Ru20:31

Коронавирус: последние новости 12 ноября. Вакцину отправляют в регионы, умерших будут хоронить в стеклянных гробах, новогодние каникулы хотят продлить до конца января

Вакцина и лекарство По результатам третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V" эффективность отечественного препарата составила 92%, что позволяет начать массовую вакцинацию уже в ближайшие недели, заявил один из разработчиков вакцины, руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург.
URA.Ruвчера в 21:34

Премьеру фильма Mortal Kombat перенесли на неопределенный срок

Релиз ленты должен был состояться 15 марта 2021 года По словам Тодда Гарнера, продюсера картины «Mortal Kombat», премьера киноадаптации известной игровой франшизы, которая должна была состояться 15 марта грядущего года, отложена на неопределённый срок.
Центральная Служба Новостейвчера в 12:32

Польховский назвал лидера национальной сборной России по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский считает, что сейчас лидером российской команды среди тех спортсменов, которые находятся на сборе в Ханты-Мансийске, является Евгений Гараничев.
РИА Новостивчера в 07:42

Врачи оценили срок наибольшей заразности больных COVID-19

«В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни», — отмечала эксперт, указывая, что возможность передачи вируса в более поздние сроки маловероятна.
РБКвчера в 14:13

Два отечественных мультфильма покажут в США и Канаде зимой

Российские мультфильмы "Снежная Королева: Зазеркалье" и "Волки и Овцы: Ход Свиньей" выйдут на территории США и Канады, в том числе они появятся на платформах iTunes, Google Play и Amazon Video, сообщили ТАСС в пресс-службе анимационной компании Wizart Animation.
ТАССвчера в 05:36

Меняйло назвал очень высоким социальное напряжение в Хакасии в период пандемии

"На текущий момент социальное напряжение в Хакасии с точки зрения оказания медицинской помощи очень высокое, и нужно принять исчерпывающие меры, чтобы система здравоохранения региона выстояла и смогла работать в полноценном режиме", – сказал полпред.
Красноярский рабочий19:55

AMD переведет процессоры и графику на 5-нм в обозримые сроки

В интервью Бергман не стал оспаривать тезис о выходе процессоров на 5 нанометровом техпроцессе в 2022 году, также он не стал подтверждать, что графические чипы на 5-нм появятся раньше процессоров.
ИА Красная Весна11 ноября в 08:06

Асмус заявила, что спит с обогревателем вместо Харламова

Поклонники в шутливой манере поддержали артистку, намекнув на ее недавний развод с Харламовым: "Обогреватель не храпит и с ним не нужно разводиться" "Тот момент, когда обогреватель раньше был Гарик", - прокомментировали фолловеры.
SM Newsвчера в 09:18

Аналитики спрогнозировали влияние президентства Байдена на рынки и курс доллара

Специалисты американского Citi Private Bank озвучили прогнозы о дальнейшей судьбе курса доллара и положения на мировых финансовых рынках в случае избрания Джо Байдена новым президентом США.
VSE42.RU10 ноября в 22:37

Запуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на следующую неделю

Причиной остановки первого энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС) стала поломка электротехнического оборудования итальянского производства, после замены трансформаторов блок может возобновить работу в начале следующей недели, заявил в интервью газете "Коммерсантъ" вице-президент ЗАО "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома"), руководитель строительства БелАЭС Виталий Полянин.
Интерфакс21:10

Соратники Пашиняна предложили оппозиции выступить за вывод миротворцев

Депутаты в своем заявлении сообщили, что для обсуждения легитимности трехстороннего заявления об окончании войны в Нагорном Карабахе оппозиции нужно объявить, что она выступает за отмену российского посредничества, за вывод российских миротворцев с линии соприкосновения и за продолжение войны.
РБКвчера в 06:59