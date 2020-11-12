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Всего, по словам Мишустина, в 2020 году на выплаты нуждающимся семьям будет направлено более 123 млрд рублей. Эти средства предусмотрены для поддержки семей, в которых воспитываются в общей сложности 4 млн детей данной возрастной группы.

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