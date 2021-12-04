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Мишустин на полях «Экспо-2020» провел переговоры с премьером ОАЭ

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел на полях Всемирной универсальной выставки "Экспо-2020" переговоры с вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом.
ТАСС
Проходящая в Дубае всемирная выставка (также известна как Экспо) - одно из крупнейших международных событий с начала пандемии.
Комсомольская правда
После встречи глава российского правительства оставил запись в книге почетных гостей выставки.
ТАСС
Концепция российского павильона в дубайском «Экспо» — «Творческий разум: объединяя будущее».
Телеканал 360°

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