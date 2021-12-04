Премьер-министр России Михаил Мишустин провел на полях Всемирной универсальной выставки "Экспо-2020" переговоры с вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом.
Выяснилось, что коронавирус при первой встрече с организмом человека может "программировать" иммунитет на ответную реакцию на дальнейшие мутации вируса, из-за чего вероятность заражения новыми штаммами будет снижена.
США проводят "спецоперацию по нагнетанию обстановки" вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данные американских СМИ о якобы готовящемся российском вторжении в соседнюю страну.