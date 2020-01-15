Коронавирус
РИА НовостиМишустин напомнил губернаторам об ответственности за места в больницах
Глава правительства РФ Михаил Мишустин напомнил губернаторам регионов о персональной ответственности за обеспечение больниц местами для пациентов с коронавирусной инфекцией, по его словам, Минфин довел до субъектов все необходимые для этого средства.
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Мишустин завил о личной ответственности губернаторов за обеспечение больниц местами
Московский Комсомолец07:35
Мишустин назвал недопустимой нехватку в регионах койко-мест для больных COVID-19
Интерфакс - Россия07:26
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Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения граждан при ЧС
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения граждан при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
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Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
ЦБ РФ переносит сроки раскрытия отчетов эмитентов до мая
Ранее ЦБ РФ разрешил эмитентам не публиковать список аффилированных лиц и отчетность в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.
Происшествия
Ещё 13 человек в Подмосковье вылечили от коронавируса
В Московской области от коронавируса вылечили ещё 13 человек, сообщает региональный оперштаб.
Экономика
Путин назвал ситуацию на мировом энергорынке сложной
Ситуация на мировом рынке сложная, пандемия коронавируса привела к резкому падению спроса на энергоресурсы.
Общество
В России за сутки выявили 601 новый случай заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция подтвердилась также у 11 пациентов в Пензенской области, по 10 случаев зафиксированы в ЯНАО и Ленинградской области, девять больных выявлено в Санкт-Петербурге, восемь - в ХМАО, шесть - в Татарстане, по пять - в Калмыкии и Тюменской области, а также четыре случая заболевания обнаружены у жителей Саратовской области.
Происшествия
В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова
Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные
В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.
Шоу-бизнес
Седокова не захотела бы провести карантин ни в России, ни на Украине
Симоньян оценила выпуск CNN о панике и ужасах из-за коронавируса в США В коротком списке артистки не оказалось ни родной России, ни соседней Украины.
Общество
Первые нарушители карантина в Москве получили штрафы
Руководитель Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал о трех первых нарушителях режима самоизоляции, которым были выписаны штрафы.
Наука
Обнаружено самое уязвимое перед коронавирусом домашнее животное
Наиболее подверженными заражению коронавирусом домашними животными оказались кошки. Соответствующую информацию приводит портал bioRxiv.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил, что передвижение на автомобиле по столице в условиях режима самоизоляции допускается только по одному.
Общество
Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств
Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.
Политика
Алексей Дюмин принял участие в заседании Госсовета РФ
Участие в заседании принял Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Общество
Режим самоизоляции в Кировской области продлили ещё на неделю
На заседании комиссии по повышению устойчивости экономики Кировской области губернатор Игорь Васильев сообщил, что в регионе утверждён список из более чем 140 системообразующих предприятий, которые вернутся к работе с 6 апреля, но с соблюдением всех норм и правил санитарной безопасности.
Общество
Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа
Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции
Эксперты «КиноПоиска» рассказали, какие сериалы и фильмы россияне предпочитают смотреть в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Общество
Полиция ограничит въезд и выезд из Омска из-за коронавируса
Как сообщили сегодня, 3 апреля, в региональном управлении МВД России, с завтрашнего дня въезд и выезд транспорта из Омска будет ограничен.
Авто
Автомобили Kia в РФ получили новую футбольную спецверсию
Кино
Видео дня: Версия мюзикла «Кошки» с анусами
Общество
В ВОЗ рассказали о темпах эпидемии коронавируса в России
О темпах распространения инфекции рассказала представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.
Футбол
«Бавария» объявила о продлении контракта с Фликом
Главный тренер «Баварии» Ханс Флик подписал новый контракт с кубом до 2023 года. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Экономика
Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России
«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
Гаджеты
Опубликован мартовский рейтинг самых производительных смартфонов
Портал AnTuTu подготовил ежемесячный рейтинг из десяти самых производительных Android-смартфонов за март 2020 года.
Хоккей
Овечкин и Василевский назвали звезд, в которых были влюблены
Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.