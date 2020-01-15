Глава правительства РФ Михаил Мишустин напомнил губернаторам регионов о персональной ответственности за обеспечение больниц местами для пациентов с коронавирусной инфекцией, по его словам, Минфин довел до субъектов все необходимые для этого средства.

Мишустин напомнил губернаторам об ответственности за места в больницах

Общество Мишустин утвердил правила поведения граждан при ЧС Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения граждан при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Общество ЦБ РФ переносит сроки раскрытия отчетов эмитентов до мая Ранее ЦБ РФ разрешил эмитентам не публиковать список аффилированных лиц и отчетность в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.

Общество В России за сутки выявили 601 новый случай заражения коронавирусом Коронавирусная инфекция подтвердилась также у 11 пациентов в Пензенской области, по 10 случаев зафиксированы в ЯНАО и Ленинградской области, девять больных выявлено в Санкт-Петербурге, восемь - в ХМАО, шесть - в Татарстане, по пять - в Калмыкии и Тюменской области, а также четыре случая заболевания обнаружены у жителей Саратовской области.

Происшествия В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.

Общество Первые нарушители карантина в Москве получили штрафы Руководитель Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал о трех первых нарушителях режима самоизоляции, которым были выписаны штрафы.

Общество Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил, что передвижение на автомобиле по столице в условиях режима самоизоляции допускается только по одному.

Общество Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.

Общество Режим самоизоляции в Кировской области продлили ещё на неделю На заседании комиссии по повышению устойчивости экономики Кировской области губернатор Игорь Васильев сообщил, что в регионе утверждён список из более чем 140 системообразующих предприятий, которые вернутся к работе с 6 апреля, но с соблюдением всех норм и правил санитарной безопасности.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

Футбол «Бавария» объявила о продлении контракта с Фликом Главный тренер «Баварии» Ханс Флик подписал новый контракт с кубом до 2023 года. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Экономика Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России «Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.