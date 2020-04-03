Глава правительства РФ Михаил Мишустин напомнил губернаторам регионов о персональной ответственности за обеспечение больниц местами для пациентов с коронавирусной инфекцией, по его словам, Минфин довел до субъектов все необходимые для этого средства.

Мишустин напомнил губернаторам об ответственности за места в больницах

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