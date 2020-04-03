Коронавирус

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Глава правительства РФ Михаил Мишустин напомнил губернаторам регионов о персональной ответственности за обеспечение больниц местами для пациентов с коронавирусной инфекцией, по его словам, Минфин довел до субъектов все необходимые для этого средства.
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Мишустин: обеспечение больниц местами — это обязанность губернаторов

ИА Красная Весна08:04

Мишустин заявил, что регионы получили средства на подготовку больниц

РЕН ТВ07:13

Мишустин назвал недопустимой нехватку в регионах койко-мест для больных COVID-19

Интерфакс - Россия07:26

Мишустин напомнил губернаторам об ответственности за места в больницах

РИА Новости07:20

Мишустин завил о личной ответственности губернаторов за обеспечение больниц местами

Московский Комсомолец07:35

Мишустин напомнил губернаторам о личной ответственности за обеспечение больниц местами

Говорит Москва06:58

Мишустин: все средства на подготовку больниц доведены до субъектов РФ

REGNUM07:33
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 08:18, Ашберн
Общество

В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом

В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Ведомости 07:48
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Путин продлил нерабочий период на весь апрель

Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
РИА Новости вчера в 20:18
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Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости

Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения.
РБК 07:14
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Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
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В Москве создали базу с фото заразившихся коронавирусом

Фотографии всех заразившихся коронавирусом в Москве вносятся в специальную базу для мониторинга их передвижения во время самоизоляции, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости 07:03
Происшествия

В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Российская газета вчера в 23:00
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Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Владимир Илюхин, возглавлявший Камчатский край с 2011 года, ушёл в отставку по собственному желанию.
Телеканал ОТВ 01:03
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова показала архивное свадебное фото

На свадебном снимке Тарасова запечатлена вместе со своим третьим мужем, музыкантом Владимиром Крайневым.
RuNews24.ru 01:55
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Политика

Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 06:58
Армия и оружие

Корабль «Сметливый» внесли в Книгу рекордов ВС России

Корабль Черноморского флота «Сметливый» внесли в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации.
Телеканал 360° 06:33
Экономика

Центробанк утвердил порядок работы банков до конца апреля

Центробанк утвердил порядок работы банков до конца апреля.
Реальное время 08:04
Политика

Путин поручил разработать допуск беспилотных машин на дороги

В России начнется подготовка к тестированию и поэтапному допуску на дороги беспилотных автомобилей без сопровождения инженера-испытателя.
РБК 07:43
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

Число умерших от коронавируса в Испании приближается к 11 тысячам человек, только за минувшие сутки скончались 932 пациента, выявлено 117 710 случаев заболевания, сообщает минздрав страны.
РИА Новости 05:58
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Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки

Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Газета.Ru 06:52
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Официальный Киев просит Россию вывезти украинцев из Непала

Представительству официального Киева придется обратиться в МИД РФ для вывоза на родину украинцев, находящихся в Непале.
Территория новостей 06:30
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
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Общество

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение самоизоляции

В столице штраф за нарушение режима самоизоляции ввели накануне.
Говорит Москва 05:13
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Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной

В российской экономике сложилась беспрецедентная ситуация, Кремль ознакомлен с самыми пессимистичными сценариями развития кризиса.
РБК 06:35
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Арестованный замглавы Генштаба ВС РФ отстранен от должности

Генерал-полковник Халил Арсланов отстранен от должности заместителя главы Генштаба ВС РФ в связи с тем, что помещен под арест как обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве, передает 3 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Космос

Путешествие внутрь черной дыры: мысленный эксперимент

Популярная механика 31 марта в 04:17
Политика

Путин проведет встречу по ситуации на нефтяном рынке

Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителями профильных ведомств и главами нефтяных компаний, на которой обсудит сложившуюся ситуацию на глобальных энергорынках.
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Режим полной самоизоляции в Приморье ужесточат

В Приморье вынужденные выходные продлят до 30-го апреля. Режим полной самоизоляции усилят.
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В Ростовской области утвердили план спасения экономики

В Ростовской области утвердили план по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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Набиуллина оценила последствия от нерабочих дней для экономики России

Руководитель Центробанка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 3 апреля, во время онлайн-конференции рассказала, как режим нерабочих дней скажется на экономике страны.
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В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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