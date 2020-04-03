Коронавирус
РИА НовостиМишустин напомнил губернаторам об ответственности за места в больницах
Глава правительства РФ Михаил Мишустин напомнил губернаторам регионов о персональной ответственности за обеспечение больниц местами для пациентов с коронавирусной инфекцией, по его словам, Минфин довел до субъектов все необходимые для этого средства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мишустин назвал недопустимой нехватку в регионах койко-мест для больных COVID-19
Интерфакс - Россия07:26
Мишустин завил о личной ответственности губернаторов за обеспечение больниц местами
Московский Комсомолец07:35
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 08:18, Ашберн
Общество
В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом
В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Политика
Путин продлил нерабочий период на весь апрель
Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
Экономика
Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости
Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения.
Происшествия
Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Общество
В Москве создали базу с фото заразившихся коронавирусом
Фотографии всех заразившихся коронавирусом в Москве вносятся в специальную базу для мониторинга их передвижения во время самоизоляции, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Происшествия
В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда
Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Владимир Илюхин, возглавлявший Камчатский край с 2011 года, ушёл в отставку по собственному желанию.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова показала архивное свадебное фото
На свадебном снимке Тарасова запечатлена вместе со своим третьим мужем, музыкантом Владимиром Крайневым.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Политика
Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.
Армия и оружие
Корабль «Сметливый» внесли в Книгу рекордов ВС России
Корабль Черноморского флота «Сметливый» внесли в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации.
Экономика
Центробанк утвердил порядок работы банков до конца апреля
Центробанк утвердил порядок работы банков до конца апреля.
Политика
Путин поручил разработать допуск беспилотных машин на дороги
В России начнется подготовка к тестированию и поэтапному допуску на дороги беспилотных автомобилей без сопровождения инженера-испытателя.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
Число умерших от коронавируса в Испании приближается к 11 тысячам человек, только за минувшие сутки скончались 932 пациента, выявлено 117 710 случаев заболевания, сообщает минздрав страны.
Происшествия
Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки
Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Политика
Официальный Киев просит Россию вывезти украинцев из Непала
Представительству официального Киева придется обратиться в МИД РФ для вывоза на родину украинцев, находящихся в Непале.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Происшествия
На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
Общество
В Подмосковье ввели штрафы за нарушение самоизоляции
В столице штраф за нарушение режима самоизоляции ввели накануне.
Политика
Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной
В российской экономике сложилась беспрецедентная ситуация, Кремль ознакомлен с самыми пессимистичными сценариями развития кризиса.
Общество
Арестованный замглавы Генштаба ВС РФ отстранен от должности
Генерал-полковник Халил Арсланов отстранен от должности заместителя главы Генштаба ВС РФ в связи с тем, что помещен под арест как обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве, передает 3 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Космос
Путешествие внутрь черной дыры: мысленный эксперимент
Политика
Путин проведет встречу по ситуации на нефтяном рынке
Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителями профильных ведомств и главами нефтяных компаний, на которой обсудит сложившуюся ситуацию на глобальных энергорынках.
Общество
Режим полной самоизоляции в Приморье ужесточат
В Приморье вынужденные выходные продлят до 30-го апреля. Режим полной самоизоляции усилят.
Экономика
В Ростовской области утвердили план спасения экономики
В Ростовской области утвердили план по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Экономика
Набиуллина оценила последствия от нерабочих дней для экономики России
Руководитель Центробанка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 3 апреля, во время онлайн-конференции рассказала, как режим нерабочих дней скажется на экономике страны.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.