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Российская газета
Российская газета

Мишустин направил 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам

На выплаты медикам и социальным работникам, которые контактируют с пациентами с COVID-19, направят дополнительные средства - свыше 24 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

На выплаты медикам и пособия на детей направили 56 млрд рублей

Взгляд.ру18:29
РБК

Мишустин выделил 24 млрд руб. на выплаты медикам и соцработникам

РБК19:25
MagadanMedia.ru

Правительство РФ направит около 22 млрд рублей на выплаты медработникам и соцработникам

MagadanMedia.ru18:59
Интерфакс

Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Интерфакс19:38
Коммерсантъ

Мишустин выделил 24 млрд руб. на выплаты медикам и соцработникам

Коммерсантъ17:57
Известия

Мишустин выделил более 20 млрд рублей на выплаты медработникам

Известия17:48
РИА Новости

Мишустин направил 24 миллиарда на выплаты медикам и соцработникам

РИА Новости17:42

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
ТАСС02:06
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ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ02:33
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Российский ракетчик: до конца года в боевой состав будет введено 15 межконтинентальных ракет (Sohu, Китай) (Sohu)

Учения были проведены и Военно-морским флотом России: Северный и Черноморский флот выполнили стрельбу боевыми патронами в подведомственных им акваториях, а атомные подводные лодки и ракетные подводные крейсеры стратегического назначения подошли к Берингову проливу.
ИноСМИ17:50

Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

«DARPA и ВВС США успешно завершили испытания двух вариантов концепции гиперзвукового оружия с ВРД (HAWC) и готовы приступить к первым испытаниям в свободном полете в течение календарного года», — говорится в тексте.
Известия21:58
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В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований

Полицейские и следователи в Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований женщин на протяжении 12 лет в Томске и Томском районе, мужчина арестован, сообщают управления СК РФ по региону и УМВД.
РИА Новости00:44
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