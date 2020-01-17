Политика
РБКМишустин назначил своего преемника на пост главы ФНС
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова, который ранее занимал пост замруководителя ведомства. Распоряжение опубликовано на сайте правительства. Судя по сайту кабмина, это первое кадровое решение Мишустина на посту премьера.
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Калашников рассказал, как будет проходить назначение Мишустина на пост премьера
ТК Звезда15 января в 17:51
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Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
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Яндекс назвал самые популярные телефоны в России
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На днях бывшая жена «рыжего Иванушки» стала мамой в третий раз. Мария родила сына от нового супруга, баскетболиста Андрея Зубкова.
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