Политика

РБКРБКМишустин назначил своего преемника на пост главы ФНС

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова, который ранее занимал пост замруководителя ведомства. Распоряжение опубликовано на сайте правительства. Судя по сайту кабмина, это первое кадровое решение Мишустина на посту премьера.
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