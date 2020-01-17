Политика
REGNUMМишустин назначил преемника на должность главы ФНС
Назначенный накануне главой правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы РФ. Об этом говорится в соответствующем указе. Ранее Егоров занимал должность заместителя главы ФНС.
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Калашников рассказал, как будет проходить назначение Мишустина на пост премьера
ТК Звезда15 января в 17:51
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Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
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Серийный кроссовер Genesis GV80, ставший первым SUV южнокорейского бренда, дебютировал сегодня в Сеуле.
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Владелец «Мечела» согласился продать Эльгу
Инвестиции проектной компании "Эльгауголь", оператора по освоению Эльги (" Мечел" владеет 51%, остальное — у Газпромбанка) за 2016 – 2018 годы составили менее чем 5,5 млрд руб. При этом "Эльгауголь" имеет статус участника регионального инвестпроекта в Якутии и взяла на себя обязательства инвестировать около 80 млрд руб. до конца 2020 года в обмен на налоговые льготы.
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Компания Microsoft выпустила очередное ежемесячное обновление для операционной системы Windows 7. Поскольку 14 января официальная бесплатная поддержка Windows 7 для обычных пользователей прекращена, это обновление стало последним.
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S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
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