Политика
РБКМишустин назначил Голикову главой оперативного штаба по коронавирусу
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил замглавы правительства Татьяну Голикову председателем оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.
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Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Здоровье
В Китае назвали новые симптомы коронавируса и способы его передачи
Ранее в Пекине был зафиксирован первый смертельный случай после заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу, готовясь к концерту
Общество
Опубликовано видео полета вертолета Брайанта незадолго до трагедии
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
Армия и оружие
США модернизируют систему предупреждений о ракетном нападении
Американская компания Raytheon создаст новую систему сбора и обработки данных для Военно-воздушных сил США.
Политика
Источники в Кремле назвали три возможных места будущей работы Путина
У президента России Владимира Путина после окончания нынешнего срока в 2024 году есть три возможных места будущей работы.
Происшествия
В Ростовской области убиты депутат Андрей Алабушев и его жена
Здоровье
Датский специалист по чуме, холере и атипичной пневмонии: «Очень плохо, что число зараженных так быстро растет» (Berlingske, Дания) (Berlingske)
Berlingske связалась с ней по телефону.
Здоровье
Медики назвали факторы и четыре вещества, которые разрушают печень
Медицинские специалисты установили и назвали определенные факторы и четыре вещества, которые не только вредят здоровью печени, но и способны её разрушать.
Армия и оружие
Более 2 млн сирийцев вернулись в места постоянного проживания
Более 2 млн сирийских беженцев вернулись в места постоянного проживания, из них свыше 700 тыс. приехали в Сирию из других стран.
Общество
ФСБ выявила ещё один рассылавший сообщения о минировании сервис
В ФСБ России сообщили, что обнаружен ещё один сервис, с которого велась рассылка сообщений о минировании, — швейцарский Protonmail.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Общество
Самолет эвакуировал 240 американских граждан из Уханя
Самолет, эвакуировавший из китайского Уханя, где распространяется коронавирус, группу американских граждан, в том числе дипломатов, приземлился в аэропорту города Анкоридж на Аляске, сообщает местный телеканал KTUU.
Финансы
Курс евро и доллара вырос по отношению к рублю
Официальный курс евро и доллара по отношению к рублю, установленный Центробанком на 29 января, вырос, сообщает Газета.ru.
Происшествия
В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде
В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Футбол
ФК «Сочи» сыграет с «Краковией»
В польской команде отличается капитан «Краковии», экс-полузащитник «Амкара», Януш Гол.
Общество
Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая
Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла решение приостановить выдачу виз гражданам Китая в рамках пакета защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана, сообщила пресс-служба правительства.
Общество
В МВД рассказали о новых электронных паспортах
Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Политика
Секретарь ОП РФ предлагает закрепить в преамбуле Конституции роль гражданского общества
Сама секретарь ОП предлагает отметить в преамбуле роль и место гражданского общества, закрепить в качестве принципа важность и признание общественного служения.
Технологии
Mail.Ru открывает предзаказы на колонку с «Марусей»
Mail.Ru Group объявит сегодня о начале приёма предварительных заказов на колонку "Капсула", оснащённую помощницей "Маруся".
Общество
Телеканал RT набрал 10 миллиардов просмотров на YouTube
Телеканал RT набрал 10 миллиардов просмотров на YouTube.
Здоровье
Появилась онлайн-карта распространения коронавируса
Центр системных исследований и инжиниринга при университете Джонса Хопкинса в Балтиморе, США, создал инструмент, предоставляющих информацию о всех проявлениях коронавируса.
Происшествия
Россиянка убила трехлетнего сына и покончила с собой
В Красноярске 32-летняя женщина убила трехлетнего сына, после чего совершила самоубийство.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» вооружили гиперзвуковой ракетой
Новейшей гиперзвуковой ракетой вооружён российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».