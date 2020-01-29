Премьер-министр Михаил Мишустин назначил замглавы правительства Татьяну Голикову председателем оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.

Политика Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.

Политика Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.

Происшествия Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Общество Самолет эвакуировал 240 американских граждан из Уханя Самолет, эвакуировавший из китайского Уханя, где распространяется коронавирус, группу американских граждан, в том числе дипломатов, приземлился в аэропорту города Анкоридж на Аляске, сообщает местный телеканал KTUU.

Происшествия В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.

Общество Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла решение приостановить выдачу виз гражданам Китая в рамках пакета защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана, сообщила пресс-служба правительства.

Общество В МВД рассказали о новых электронных паспортах Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".

Экономика Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.