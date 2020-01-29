Политика

РБКРБКМишустин назначил Голикову главой оперативного штаба по коронавирусу

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил замглавы правительства Татьяну Голикову председателем оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.
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Мишустин назначил Голикову главой штаба по контролю за коронавирусом в РФ

Газета.Ru01:30

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Lenta.ru01:09

Голикова возглавила штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией в РФ

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