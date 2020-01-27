Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМишустин назначил Людмилу Бокову замглавы Минкомсвязи

Как следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства РФ, премьер-министр страны Михаил Мишустин назначил нового заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Эту должность получила Людмила Бокова, представляющая Саратовскую область в Совете Федерации.
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 18:52, Ашберн
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