Политика
Московский КомсомолецМишустин назначил Людмилу Бокову замглавы Минкомсвязи
Как следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства РФ, премьер-министр страны Михаил Мишустин назначил нового заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Эту должность получила Людмила Бокова, представляющая Саратовскую область в Совете Федерации.
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Футбол
Слуцкий в шутку сравнил елку с футболистом
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий, который отличается хорошим чувством юмора, заявил, что может из елки сделать неплохого футболиста, передает "Спорт-Экспресс".
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Общество
Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета
26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.
Космос
Астероид диаметром до одного километра приближается к Земле
Потенциально опасный астероид в середине февраля пролетит вблизи Земли. Диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Экономика
Альфа-банк и Алексей Хотин заключили мировое соглашение
Альфа-банк заключил второе мировое соглашение с компаниями Алексея Хотина, владельца рухнувшего банка «Югра», об урегулировании задолженности на $590 млн: стороны достигли договоренностей по всем инициированным банком судебным спорам.
Политика
Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой
В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности для онкобольных
Министерство труда и социальной защиты упростило получение инвалидности, связанной с онкологическими заболеваниями, в том числе с патологиями.
Авто
В 2019 году Volkswagen выпустил больше сосисок, чем автомобилей
Футбол
Участники Евро-2020 определились с тренировочными базами
Участники чемпионата Европы 2020 года определились с тренировочными базами. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Шоу-бизнес
Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Бузовой
Певице Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Ольгой Бузовой, чтобы избавиться от депрессии и подружиться с молодым поколением.
Экономика
Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка
СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы.
Армия и оружие
Российские инспекторы проверят военный объект США в Германии
"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии", - сказал Рыжков.
Наука
Обнаружены опасные для человека грибковые облака
В атмосфере и воздухе Земли неожиданно обнаружены опасные споры грибков, угрожающие здоровью.
Общество
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Германии
В Германии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба минздрава федеральной земли Бавария.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Происшествия
Девочка-подросток скончалась по дороге в школу в Подмосковье
Трагический инцидент произошёл утром 27 января, 14-летней школьнице стало плохо по дороге в школу.
Шоу-бизнес
Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу
В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
Общество
В МВД подсчитали ущерб от экономических преступлений в РФ в 2019 году
Общий ущерб от экономических преступления в России в 2019 году составил 447,2 млрд рублей.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Игры
«Всегда верил, что это произойдёт». Автор «Таркова» о мировой популярности российской игры
Детище российской студии Battlestate Games на несколько дней стало главным событием на игровой платформе видеотрансляций Twitch – тогда популярность «Побега из Таркова» (сотни тысяч зрителей на эфирах по игре) связывали с подарками от разработчиков.
Происшествия
Найдена мать брошенных в аэропорту Шереметьево детей
Общество
Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.