Политика
ИзвестияОлег Пак назначен первым замглавы Минкомсвязи
Олег Пак назначен первым замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства 1 февраля. Ранее Пак занимал пост замглавы Минкомсвязи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:08, Ашберн
Политика
Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции
Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
Экономика
Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины
На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Политика
Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
Общество
Власти заявили об эвакуации россиян из Китая
Из-за угрозы распространения коронавируса власти эвакуируют россиян из Китая.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении крыши спорткомплекса в Петербурге
Один рабочий погиб при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский», остальные члены бригады остались живы.
Футбол
«Марсель» пытался приобрести Кокорина
Инициатива исходила от Виллаш-Боаша, который работал с Кокориным в «Зените» и хотел видеть его в «Марселе».
Футбол
Клопп: «Мы одержали заслуженную победу»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Саутгемптоном".
Хоккей
Фанаты «Оттавы» скандировали имя Овечкина на матче с «Вашингтоном»
Как сообщает «Чемпионат», под самый занавес матча фанаты «Оттавы», несмотря на то, что их команда проигрывала, стали скандировать американское прозвище российского хоккеиста — Ови.
Авто
Changan CS75 FL готовится к премьере в России
Стала известна дата презентации в нашей стране китайского кроссовера Changan CS75 FL.
Гаджеты
«Супервидеокарты» Nvidia готовятся завоёвывать ноутбуки
Вполне возможно, что в случае обновлённых обычных RTX 2060 и RTX 2070 речь идёт о повышенных частотах, но не очень понятно, зачем Nvidia вообще такое обновление, особенно в свете выхода версий Super.
Армия и оружие
Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе
Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
Общество
В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус
В Карелии госпитализирован студент из КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Футбол
Карпин заявил, что ему по барабану поражение от «Спартака»
В интервью «Матч ТВ» Карпин заявил, что доволен прессингом и игрой подопечных без мяча, а результат – по барабану.
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Футбол
«Герта» потратила больше всех в зимнее трансферное окно
Берлинская «Герта» потратила больше всех клубов в зимнее трансферное окно. Немецкий клуб потратил на усиление состава 78 миллионов евро.
Политика
Россия приостановила безвизовые поездки с Китаем из-за вируса
Москва на фоне распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV приняла решение временно приостановить безвизовые туристические поездки китайцев в Россию.
Происшествия
В Новосибирске госпитализировали девочку с подозрением на коронавирус
В Новосибирске госпитализировали девочку, которая прилетела вместе с родителями из Китая.
Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
Происшествия
Неизвестный бросил на территорию храма в Петербурге горящий предмет
Неизвестный бросил на территорию церкви в Санкт-Петербурге на Искровском проспекте горящий предмет, в результате была закопчена стена церкви, пожара удалось избежать, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина выходит замуж за иностранца
В последнее время 61-летняя Ольга Зарубина проводит дни сидя у компьютера — певица круглосуточно общается с мужчиной, который по-настоящему смог ее увлечь.
Политика
В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Политика
Великобритания официально вышла из Евросоюза
Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
Шоу-бизнес
Дочь о Любови Успенской: запирает меня на ключ и начинает душить
Дочь певицы Любови Успенской рассказала, что мать начала запирать её в доме, душить и отправлять в психбольницу.
Космос
SpaceX успешно запустила 60 спутников Starlink
Напомним, что в начале января SpaceX вывела на орбиту 60 спутников системы Starlink.