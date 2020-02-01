Политика

ИзвестияИзвестияОлег Пак назначен первым замглавы Минкомсвязи

Олег Пак назначен первым замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства 1 февраля. Ранее Пак занимал пост замглавы Минкомсвязи.
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Замглавы Минкомсвязи Олег Пак стал первым заместителем министра

РИА Новости13:16

Мишустин назначил Олега Пака первым заместителем главы Минкомсвязи

РБК14:31

Мишустин назначил первого замглавы и статс-секретаря Минкомсвязи

Российская газета13:24

Людмила Бокова стала статс-секретарем—замглавы Минкомсвязи

Коммерсантъ13:59

Олег Пак назначен первым замглавы Минкомсвязи

Известия13:36

Мишустин назначил Пака первым заместителем главы Минкомсвязи

REGNUM13:45

Мишустин назначил первого замглавы Минкомсвязи

Газета.Ru13:44
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Политика

Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции

Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 15:26
Спорт

Сборная России по мини-футболу вышла в финальную часть чемпионата мира

РИА Новости 15:51
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Общество

С февраля изменятся правила получения шенгенских виз

Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 16:09
Экономика

Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины

На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
REGNUM 11:43
Политика

Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
РИА Новости 09:45
Армия и оружие

В Пентагоне посетовали на отставание от России в гиперзвуком оружии

РИА Новости 13:50
Общество

Власти заявили об эвакуации россиян из Китая

Из-за угрозы распространения коронавируса власти эвакуируют россиян из Китая.
Konkurent.ru вчера в 16:47
Происшествия

Один человек погиб при обрушении крыши спорткомплекса в Петербурге

Один рабочий погиб при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский», остальные члены бригады остались живы.
Свободная Пресса вчера в 10:27
Футбол

«Марсель» пытался приобрести Кокорина

Инициатива исходила от Виллаш-Боаша, который работал с Кокориным в «Зените» и хотел видеть его в «Марселе».
Нева Спорт 14:56
Футбол

Клопп: «Мы одержали заслуженную победу»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Саутгемптоном".
Soccer.ru 12:46
Хоккей

Фанаты «Оттавы» скандировали имя Овечкина на матче с «Вашингтоном»

Как сообщает «Чемпионат», под самый занавес матча фанаты «Оттавы», несмотря на то, что их команда проигрывала, стали скандировать американское прозвище российского хоккеиста — Ови.
REGNUM 04:05
Авто

Changan CS75 FL готовится к премьере в России

Стала известна дата презентации в нашей стране китайского кроссовера Changan CS75 FL.
UsedCars.ru вчера в 07:15
Гаджеты

«Супервидеокарты» Nvidia готовятся завоёвывать ноутбуки

Вполне возможно, что в случае обновлённых обычных RTX 2060 и RTX 2070 речь идёт о повышенных частотах, но не очень понятно, зачем Nvidia вообще такое обновление, особенно в свете выхода версий Super.
iXBT.com 11:54
Армия и оружие

Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе

Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
Московский Комсомолец 10:11
Общество

В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

В Карелии госпитализирован студент из КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус.
Газета.Ru 06:26
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Футбол

Карпин заявил, что ему по барабану поражение от «Спартака»

В интервью «Матч ТВ» Карпин заявил, что доволен прессингом и игрой подопечных без мяча, а результат – по барабану.
ProstoProSport 15:05
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Интерфакс вчера в 13:15
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ вчера в 11:49
Футбол

«Герта» потратила больше всех в зимнее трансферное окно

Берлинская «Герта» потратила больше всех клубов в зимнее трансферное окно. Немецкий клуб потратил на усиление состава 78 миллионов евро.
Матч ТВ 05:38
Политика

Россия приостановила безвизовые поездки с Китаем из-за вируса

Москва на фоне распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV приняла решение временно приостановить безвизовые туристические поездки китайцев в Россию.
РБК 13:04
Происшествия

В Новосибирске госпитализировали девочку с подозрением на коронавирус

В Новосибирске госпитализировали девочку, которая прилетела вместе с родителями из Китая.
Neva.Today вчера в 05:55
Шоу-бизнес

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
StarHit.ru 02:00
Происшествия

Неизвестный бросил на территорию храма в Петербурге горящий предмет

Неизвестный бросил на территорию церкви в Санкт-Петербурге на Искровском проспекте горящий предмет, в результате была закопчена стена церкви, пожара удалось избежать, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 11:59
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина выходит замуж за иностранца

В последнее время 61-летняя Ольга Зарубина проводит дни сидя у компьютера — певица круглосуточно общается с мужчиной, который по-настоящему смог ее увлечь.
StarHit.ru 13:00
Политика

В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров

В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Газета.Ru 11:56
Политика

Великобритания официально вышла из Евросоюза

Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
RT на русском 01:19
Шоу-бизнес

Дочь о Любови Успенской: запирает меня на ключ и начинает душить

Дочь певицы Любови Успенской рассказала, что мать начала запирать её в доме, душить и отправлять в психбольницу.
News.ru 11:56
Космос

SpaceX успешно запустила 60 спутников Starlink

Напомним, что в начале января SpaceX вывела на орбиту 60 спутников системы Starlink.
Telesputnik.ru 30 января в 00:55
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