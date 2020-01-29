Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМишустин назначил Приходько помощником премьер-министра

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Сергея Приходько на должность помощника председателя правительства. Как говорится в документе, функции возлагаются на Приходько "на время исполнения Мишустиным М.В. полномочий".
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил
 своим помощником Сергея Приходько, многие годы работающего на внешнеполитическом направлении в правительстве, а еще раньше - в Кремле.
Российская газета07:08

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Сергей Приходько стал помощником Мишустина

РБК07:51

Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником

РИА Новости07:04

Мишустин назначил Приходько своим помощником

Российская газета07:08

Мишустин назначил Приходько своим помощником

ТАСС07:06

Приходько стал помощником Мишустина

Интерфакс07:06

Мишустин назначил Приходько своим помощником

Газета.Ru07:18

Мишустин назначил Приходько своим помощником

Rambler News Service07:02
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