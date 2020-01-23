Политика
ТАССМишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте правительства.
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Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции
Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
Политика
Замминистра здравоохранения назначен Владимир Уйба
Место министра здравоохранения занял Михаил Мурашко, а Вероника Скворцова стала главой Федерального медико-биологического агентства.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выставила на продажу свой Кадиллак
Популярная актриса Наталья Бочкарева решила продать свой автомобиль Cadillac. Объявление об этом она выложила на своей странице в Instagram.
Происшествия
В Петербурге выявили третьего больного с подозрением на коронавирус
В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставлен третий пациент с подозрением на коронавирус.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Музыка
Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
Политика
Аксенов ответил на планы Чубарова пойти маршем на Крым
Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ назвал «профессиональными провокаторами» организаторов украинского марша крымских татар на Крым.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Происшествия
Члену банды «Цапки» Алексееву предъявлено новое обвинение
Игры
На сайте Sony у игр для PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Происшествия
На Урале два работника мойки погибли во время промывки автоцистерны
Два работника автомойки скончались в Свердловской области при промывке автоцистерны изнутри, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
ЖКХ
Из-за аварии на коллекторе район Нижнего Новгорода останется без воды
Здоровье
Число больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек
Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
Общество
Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»
Шведская компания MMT SWEDEN направила инспекционное судно в район укладки газопровода «Северный поток — 2», против которого США ввели санкции месяцем ранее.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Общество
Малышева рассказала о защите от коронавируса
Телеведущая Елена Малышева вместе с экспертом ООН по биотерроризму, доктором медицинских наук и одним из известных инфекционистов России Владимиром Никифоровым прокомментировали ситуацию со вспышкой коронавируса.
Общество
Госдума приняла закон о праве ребенка на жилье после развода родителей
Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон, который позволит привлекать к расходам на жилье ребенка того родителя, который живет отдельно после развода.
Энергетика
«Новатэк» планирует запустить четвертую линию «Ямал СПГ» в I полугодии
"Новатэк" планирует запуск четвертой линии завода "Ямал СПГ" в первом полугодии 2020 года, заявил на брифинге в рамках Всемирного экономического форума в Давосе глава "Новатэка", основного акционера проекта, Леонид Михельсон.
Футбол
ВЭБ начал переговоры о поиске инвесторов акций футбольного ЦСКА
Корпорация ВЭБ, владеющая 75% акций футбольного клуба ЦСКА, ведет переговоры о поиске инвесторов части ценных бумаг "армейцев".
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых
Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны
Xiaomi Mi 9 Lite и Realme 5 Pro вошли в число смартфонов стоимостью до 20 тысяч рублей, которые могут конкурировать с дорогими моделями.