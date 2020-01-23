Политика
ТАССМишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте правительства.
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Политика
Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар
Президент России Владимир Путин в Иерусалиме проводит встречу с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой, в общении также принимает участие глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху.
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии
Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
Общество
Российский эксперт в Давосе заявил об эпидемии цифрового аутизма
К подростковому возрасту дети в России и США находятся онлайн около 70% времени, наступила по сути эпидемия цифрового аутизма.
Политика
Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима
Президента России Владимира Путина, прибывшего в Израиль на День памяти жертв холокоста, в аэропорту встретил глава израильского МИДа Исраэль Кац.
Авто
Обновленный Toyota Harrier приобретет наименование Venza
Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет "ближайшим родственником" паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала новые фото подросшего сына
Ксения отдыхает вместе с подругами и их детьми, а мужа Константина Богомолова почему-то с ней замечено не было.
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Происшествия
На самолете, прибывшем в Пермь из Китая, обнаружен заболевший пассажир
В связи с выявлением коронавируса в Китае в России принимаются заградительные меры. В Перми рейс встретили сотрудники Роспотребнадзора.
Общество
В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса
Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
Здоровье
В Башкирии введут доплату врачам за переубеждение беременных женщин
В Башкирии врачи станут отговаривать женщин делать аборты.
Общество
Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек
Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
Шоу-бизнес
Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом
Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.
Политика
Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Общество
Макрон поспорил с израильскими полицейскими
На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как Макрон жестко разговраивает с полицейскими и указывает им на выход.
Политика
Голикова сообщила о планах по работе экс-министра Васильевой
После ухода из правительства экс-глава Минпросвещения Ольга Васильева продолжит работать с министерством извне, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.
Политика
Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn.
Происшествия
Под Саратовом 16-летний спортсмен изнасиловал 9-летнюю девочку
Происшествия
Мертвецки пьяного ребенка нашли на рельсах в Саратове
В Саратове в состоянии средней степени тяжести госпитализировали мертвецки пьяного 10-летнего мальчика, которого прохожие обнаружили лежащим на рельсах у набережной, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Политика
В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
Происшествия
В центре Сиэтла произошла стрельба
Теннис
Медведев прокомментировал выход в третий круг Australian Open
Наука
Источником вспышки коронавируса в Китае могли оказаться змеи
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Происшествия
Двое работников автомойки погибли при очистке цистерны в Камышлове
В Камышлове в Свердловской области 22 января двое работников автомойки в возрасте 58 и 27 лет погибли во время очистки цистерны.