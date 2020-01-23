Политика

ТАССТАССМишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте правительства.
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