с чего всё началось

Глава правительства России Михаил Мишустин назначил гендиректором "Российского экологического оператора" (РЭО) Илью Гудкова, соответствующее распоряжение размещено на правительственном портале. Гудков назначен главой компании на три года.

Политика Под импичмент Дональда Трампа подложили книгу Мемуары Джона Болтона могут помешать быстрому оправданию президента США Процесс по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа, не преподносивший доселе сюрпризов, подходит к решающему моменту — голосованию по вызову свидетелей.

Общество Количество жертв каронавируса в Китае достигло 106 человек Количество жителей Китая, умерших от пневмонии, вызванной кароновирусом нового типа 2019-nCoV, достигло 106 человек, передаёт Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на власти китайской провинции Хубэй, в административном центре которой – городе Ухань – впервые зафиксировали вспышку заболевания.

Экономика ФНС начала штрафовать банки за отказы блокировать счета ИП Российские банки получают штрафы от Федеральной налоговой службы (ФНС) за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) из-за неуплаты налогов, штрафов и других платежей.

Армия и оружие Могла ли Красная армия освободить Освенцим раньше? Критика действий советского командования тут для польской стороны является общим местом — Красная армия якобы не захотела освобождать столицу Польши, что привело к разгрому Варшавского восстания.

Здоровье Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса Приморье в числе первых регионов получило тест-системы для оперативного диагностирования коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Общество Легенда НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета Печальные новости пришли сегодня из Лос-Анджелеса: трагически оборвалась жизнь баскетболиста, легенды «Лейкерс» и всего НБА Коби Брайнта - потерпел крушение вертолет, на борту было 5 человек - никто не выжил.

Здоровье Группа туристов вернется 29 января в Приамурье из китайского Хайнаня Как сообщалось, китайский международный пункт пропуска в Хэйхэ принял решение продлить новогодний отдых своим сотрудникам из-за сложной ситуации с распространением коронавируса, пассажирские и грузовые перевозки между Китаем и Приамурьем возобновятся только 1 февраля.

Экономика Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.

Политика Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.

Кино Дополнительные сеансы «Холопа» ввели в США и Канаде В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы.

Политика Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.

Происшествия В Алжире разбился истребитель Су-30 По данным телеканала "Аль Нахар", речь идет об истребителе Су-30 российского производства. Экипаж в составе двух человек погиб.

Гаджеты Компания Apple решила запатентовать стеклянный iMac Компания Apple подала заявку на получение патента на моноблок iMac, облаченный в цельный лист гнутого стекла.

Политика Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе — эксперт Польша десятилетиями выполняла роль проводника антироссийской политики США в Европе, однако в настоящее время эта модель отношений может прекратить своё существование.