с чего всё началось

Глава правительства России Михаил Мишустин назначил гендиректором "Российского экологического оператора" (РЭО) Илью Гудкова, соответствующее распоряжение размещено на правительственном портале. Гудков назначен главой компании на три года.

Экономика В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12% Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.

Общество В России появится оперативный штаб по коронавирусу Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти, который будет функционировать в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Происшествия В Афганистане разбился самолет с пассажирами Издание Afghanistan Times сообщает, что местность, где потерпел крушение самолет, находится под контролем боевиков «Талибан» (террористическая организация, которая запрещена на территории России).

Политика Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.

Политика Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.

Общество Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.

Политика Сенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ «Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.

Политика Российские паспорта уже получили более 250 тысяч жителей Донбасса Министерство Внутренних Дел России сообщили, что за прошедший год обладателями паспортов РФ стали около 250 тысяч жителей ДНР и ЛНР.