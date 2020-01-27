Политика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин назначил главу «Российского экологического оператора»

Глава правительства России Михаил Мишустин назначил гендиректором "Российского экологического оператора" (РЭО) Илью Гудкова, соответствующее распоряжение размещено на правительственном портале. Гудков назначен главой компании на три года.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова гендиректором госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО) сроком на три года, соответствующее распоряжение опубликовано
 на сайте правительства.
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